Jovem desaparece em Cruzeiro do Sul e família está desesperada a procura

O Tribunal de Justiça do Acre liberou o Termo de Responsabilidade com o qual os pais/guardiões podem autorizar que terceiros maiores de idade fiquem responsáveis pelas crianças e adolescentes, durante os eventos da Expoacre 2018. Faça o dawnload abaixo.

Essa autorização deve ser providenciada com antecedência, pois não será fornecida no local do evento. Junto com o Termo de Responsabilidade devem ser apresentadas cópias dos documentos com fotos dos pais ou responsáveis e da criança e adolescente.

A Portaria considera como documentos válidos: cédula de identidade oficial, carteira de trabalho oficial e carteiras federais representativas de categorias profissionais expedidas por órgãos competentes.

Atenção, no artigo 8°, parágrafo único, é explicado que carteiras de estudante só terão validade “para fins de identificação pessoal se apresentadas conjuntamente com cópia autenticada da Certidão de Nascimento do respectivo estudante”.

Baixa o documento AQUI.