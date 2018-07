Fernanda Hassem em alta popular

Dos sete maiores municípios visitados pelo DATA-CONTROL na última pesquisa – Rio Branco-Cruzeiro do Sul- Brasiléia -Sena Madureira- Tarauacá e Feijó- a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT), – foto – apareceu disparada como a detentora de maior popularidade e menor rejeição, entre os prefeitos. Fernanda tem 24.4% de Ótimo e 34.1% de Bom, totalizando 58.85% de aceitação popular. É também a que apresenta a menor Rejeição, apenas 1.2% como Péssimo. O segundo prefeito melhor avaliado é o Mazinho Serafim (MDB) de Sena Madureira. Mazinho aparece com 15.8% de Ótimo e 41.8% de Bom, que somam 57.6% de aprovação do mandato. A sua Rejeição é também pequena, com 4.8% de Péssimo. O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), ficou com a terceira melhor avaliação, tendo de Ótimo 5.2% e de BOM 39.7%, perfazendo 44.9% de aceitação. A Rejeição ao seu mandato é de 17.2%. Os demais prefeitos pesquisados vieram abaixo destes números. Qualquer avaliação da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, seria extemporânea, porque mal começou a gestão, ao contrário dos demais, que estão desde o início do mandato. Uma avaliação da administração da Socorro para ser criteriosa teria que ser feita ao final do ano, quando estará mais conhecida e o trabalho deslanchado. Mas pesquisa é sempre polêmica e sempre sofrerá contestação e retrata um momento.

MARCUS VESTE VERDE

A coluna teve acesso ontem à informação que, por deliberação do comando de campanha do candidato Marcus Alexandre (PT) e sua equipe de marketing, a cor predominante na campanha e nas suas peças publicitárias desta eleição será a verde. Os assessores do Marcus sustentam que, a escolha da cor não tem nada demais, porque eleição se ganha com estratégia e planejamento. “Se o vermelho não está em alta popular, natural que a Frente Popular utilize de novas estratégias para dialogar com a população”, comentou um assessor. Na convenção regional do PT, em Rio Branco, Marcus já foi de camisa verde.

CONVENÇÕES NO INTERIOR

Neste fim de semana o candidato Marcus Alexandre (PT) estará seguindo para Tarauacá e Cruzeiro do Sul para realizar convenções regionalizadas, cujo objetivo é mobilizar a militância e mostrar força nas regionais do Acre. Nos dias 3 e 4 serão realizadas as convenções de Sena Madureira e Brasiléia, respectivamente, fechando o ciclo da pré-campanha.

ENCOLHENDO POLITICAMENTE

O grupo da deputada Maria Antonia (PROS), comandado pelo Marido Francisco Deda, tem sofrido baixas consideráveis. Já tinha perdido 11 vereadores no Juruá, ao ponto de no seu reduto em Rodrigues Alves ter ao seu lado apenas um vereador, acaba de encolher em Epitaciolândia. O vereador Diogino Guimarães (PROS), depois de 12 anos apoiando a deputada, também pulou do barco. Justificou ontem à coluna que, já era tempo de procurar novos ares.

NÃO HÁ COMO MAQUIAR

Temos um secretário de Segurança e um Comandante da Polícia Militar, atuantes, empenhados ao máximo no combate à violência, a polícia está nas ruas, prendendo bandidos, apreendendo drogas, armas, mas os nossos números da violência se assemelham ao da guerra Síria. Em 30 dias foram executadas 34 pessoas no Estado (maioria na Capital) e 34 tentativas de homicídio.

MESMO NA QUEDA

Mesmo quando as ações policiais resultam numa queda da violência quando se comparam períodos, os números continuam altos, muito altos. Não estou entre os que torcem pelo pior melhor para favorecer grupo político, quem assim age pratica uma cretinice, torço pela paz na cidade. Mas como jornalista, eu não posso deixar de comentar e registrar os fatos do dia.

É LAMENTÁVEL DIZER

É lamentável dizer, porque como todos; estou no meio do tiroteio, mas nada que o governador fizer em obras até a eleição vai impedir que a violência, as execuções, assaltos, será determinante para impedir que a Segurança seja a sua pauta negativa principal na campanha.

POLÍTICOS COM MEDO

Tenho conversado com vários políticos dos mais diversos partidos e por unanimidade me contaram que mudaram a rotina de fazer campanha, estão evitando fazer reuniões políticas à noite na maioria dos bairros, com medo da violência, e serem assaltados ou até mortos.

“CIDADE DO MEDO”

A Cidade do Povo, bem planejada, um projeto habitacional modelo, executado com carinho pelo governador, virou uma referência de violência. Para se ter uma idéia, os motoristas de táxis recusam corridas noturnas para aquele bairro e outras dezenas. Virou “Cidade do Medo”.

VIROU UMA ROTINA

Virou uma rotina todas as semanas serem registradas as execuções e tentativas de homicídios na Cidade do Povo. Tenho amigos que moram lá e que estão querendo se mudar urgente.

ALTAMENTE OTIMISTA

O candidato ao Senado Ney Amorim (PT), se encontra altamente otimista de que à medida que a campanha for avançando a sua avaliação nas pesquisas só tenderá a crescer. A campanha começa a partir de agora a entrar no seu momento de maior fervor de briga pelos votos.

O PETECÃO ESTAVA CERTO

O senador Sérgio Petecão (PSD) estava certo ao defender uma ação efetiva do Exército no combate à violência, no Acre. Na mais recente operação dos militares, 41 pessoas foram presas, e apreendidas drogas que somam 700 quilos. Já pensou se isso fosse permanente?

DEDO DO FLAVIANO MELO

Ninguém é mais guloso do que o MDB na oposição, quer tudo. A indicação da engenheira Maria Alice (MDB) para ser a segunda suplente na chapa do senador Sérgio Petecao (PSD) teve o dedo do deputado federal Flaviano Melo (MDB). Alice é a sua afilhada mais paparicada.

CUIDA DELE

O deputado federal Flaviano Melo (MDB), na campanha, cuida basicamente de seus interesses.

O PROBLEMA É A CLAQUE

O candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), diz que não entrou na onda do “já ganhou”.

VICE ESCOLHIDO

O REDE definiu o servidor do Poder Judiciário, Júlio César Freitas, como vice da candidata ao governo, vereadora Janaína Furtado (REDE). Minoru Kinpara é o único nome ao Senado.

NOMES DO PDT

Deputado Jesus Sérgio, Adriano da FIEAC, Pedro do Dayane e Cristovão Pontes são os nomes mais relevantes da chapa do PDT para deputado federal. Fazer um deputado é a meta do PDT.

FRASE

“Saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro”. Frase da Ministra do STF, Carmén Lúcia, sobre a cobiça dos Planos de Saúde. É uma dos que se salvam deste STF.

NÃO ACEITA A PESQUISA

O candidato ao Senado do PSL, Paulo Pedrazza, que aparece no último lugar das pesquisas não crê no resultado. Acha ser tudo montado para favorecer os candidatos dos grandes partidos. Da mesma forma que o candidato ao governo, Coronel Ulisses (PSL), diz não aceitar os números.

CONVICÇÃO DE SEGUNDO TURNO

Há uma convicção do grupo que apóia a candidatura ao governo do Coronel Ulisses Araújo (PSL) de que, o segundo turno será entre Gladson Cameli (PP) e o Ulisses. Dizem ter números internos que indicam nesta direção. Consideram as pesquisas feitas até aqui direcionadas.

MULHERES NO SENADO

Nesta eleição teremos para o Senado a professora Maria Peregrina (AVANTE) como candidata à senadora e, Nazaré Araújo (PT), Maria das Vitórias (PSD) e Maria Alice (MDB), como candidatas à suplentes. É possível que surja outra mulher de suplente na chapa do Márcio Bittar (MDB).

INFERNO ASTRAL

O ex-prefeito Vagner Sales (MDB) vive o seu inferno astral político. Além dos processos aos quis responde outros estão engatilhados para serem apresentados em forma de Denúncia do MP.

NÃO FOI ESCOLHA ISOLADA

A indicação da ex-deputada Maria das Vitórias (PSD) para a primeira suplência na chapa do senador Sérgio Petecao (PSD) não foi uma decisão unilateral. O seu nome veio ancorado no apoio de um grupo importante de senhoras da sociedade cruzeirense, formador de opinião.

NOME DA OPOSIÇÃO

Caso o vereador Joelso Pontes (PP), que teve alguns problemas jurídicos, tivesse sido candidato a deputado estadual, no atual contexto, seria o mais votado para deputado em Brasiléia dentro da oposição. Só perderia para a deputada Leila Galvão (PT).

UM ADENDO

A prisão dos marginais que estavam aterrorizando na estrada do aeroporto se deu por ação da PM. Foi pedido um registro neste sentido e o fazemos agora. Importa é que foram presos.

SENA MADUREIRA

Flaviano Melo (MDB), Antonia Lúcia (PR) e Charlene Lima (PTB) são os nomes considerados mais fortes no colégio eleitoral de Sena Madureira. Os dois primeiros por serem apoiados pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB) e a Charlene por ter um trabalho próprio de mais de um ano.

LÉO ENTRA EM CAMPO

No próximo dia 26, quinta-feira, ás 18 horas, no Afa Jardim, será o lançamento da candidatura à reeleição do deputado federal Léo de Brito (PT). Léo vem tendo um mandato participativo, seja na ajuda aos prefeitos, seja no debate de temas nacionais de relevo na Câmara Federal.

PAUTA DA SEGURANÇA

O ex-deputado e Delegado aposentado de Polícia, Walter Prado (SD), vem centrando a sua campanha na pauta do debate da Segurança. Prado foi deputado por dois mandatos e em todos teve boa atuação parlamentar. Acha a atual estratégia de combate ao crime errada.

CORRIDA CONTRA O TEMPO

Esta corrida contra o tempo para tentar inaugurar obras que estavam com teias de aranha, como o HUERB, Hospital de Brasiléia e UPA de Cruzeiro do Sul não terão influência na eleição. Se entregues funcionando servirão apenas para enriquecer o currículo de ações do atual governador, o problema crônico da sua gestão não pode ser curado em fim de governo, que é de não terem chegado à população as realizações do seu trabalho. Não adianta nas suas falas o governador citar as relações dos feitos da sua gestão se a população não tomou conhecimento. Tem sido um governo de alguns avanços, parca divulgação e muitas brigas. Sempre soube que em final de governo se restabelece pontes quebradas, parcerias, não que se queira arrumar mais desafetos. Até porque num eventual governo adversário podem lhe faltar defensores para acusações que, naturalmente, virão em enxurradas, justas o injustas.