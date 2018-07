Sebastião Viana corre contra o tempo para reduzir desgastes dele e de seu candidato a governador

Na tentativa de melhorar a imagem de seu governo e ao mesmo tempo reduzir o impacto negativo de sua gestão sobre a candidatura de Marcus Viana, o governador Sebastião Viana anuncia reformas de prédios públicos; inaugurações até o final do ano, ações policiais contra a avalanche de crimes no Acre e até a retomada das atividades da Natex, a fábrica de camisinhas de Xapuri, com 100 novos postos de trabalho.

A ofensiva de Sebastião Viana a cinco meses do fim de seu governo encontra explicação nos números. Segundo pesquisa do Instituto Data Control, divulgada no sábado passado, 42,8% da população acreana desaprova a administração do petista, enquanto outros 20% a veem de forma positiva.

A pesquisa, em detalhes, diz que 32,7% dos entrevistados consideram o governo Sebastião péssimo, e outros 10,1% o definem como ruim. Na outra ponta, apenas 4,6% disseram classificar o atual mandatário petista como ótimo, e 16% como bom. Os que consideram a gestão de Sebastião como regular superam a avaliação positiva: 34,5%. Os que não sabem ou não responderam contabilizam 2,1%.

No mês de julho, coincidentemente às vésperas de uma eleição decisiva que traz sinais de um iminente apocalipse para a Frente Popular do Acre, o governador disparou anúncios de retomada de serviços em obras até então paradas e inacabadas, algumas iniciadas no governo Binho Marques, como é caso do Pronto Socorro e do Parque do Igarapé Fundo.

A sequência de anúncios do governador em sua fanpage segue sempre o termo “entrega até o final do ano”.

A agenda frenética de Sebastião para estancar o desgaste

No dia 13 de julho, o governador em visita ao Loteamento Andirá prometera que ainda em 2018 seu governo concluirá

344 casas destinadas a famílias de áreas alagadiças; no dia 14, o petista vai a Manuel Urbano e entrega ambulância; no dia 16, o petista vai à Cidade do Povo e informa investimentos de mais R$ 29 milhões na construção de quatro escolas, uma delegacia, segundo ele a maior do Estado, e uma Escola de Gastronomia. No mesmo dia, Viana aparece no canteiro de obras da construção do Hospital do Câncer de Barretos do Acre, localizado na Estrada do Amapá, em Rio Branco, que vai ser inaugurado em outubro.

Já no dia 17, o chefe do Palácio divulga fotos de construção de vias às margens do igarapé Fundo. Um dia depois, o governador vai a Sena Madureira e informa sobre a ampliação do presídio Manoel Neri. No dia 19 de julho, Sebastião, em agenda em Cruzeiro do Sul, anuncia a retomada das obras da UPA da cidade no valor de R$ 3 milhões. Entre um anúncio e outro, o governador e sua assessoria fazem questão de divulgar as operações policiais, em meio a uma enxurrada de críticas ao governo por causa da onda de crimes.

Também no mês de julho, o governo anunciou as reformas de espaços históricos abandonados nos últimos anos como o Memorial dos Autonomistas e o Museu da Borracha, em Rio Branco.