Polícia Civil do Acre cumpre 53 mandados de prisão nesta terça-feira

No verão amazônico marcado pelas friagens é comum a umidade relativa do ar cair abaixo dos 40%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o ideal é uma variação entre 50% e 80%.

Em Rio Branco, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil chama a atenção para os níveis da umidade do ar , hoje entre, quando os níveis estão entre 20% e 30%. “ A previsão para os próximos dias, é que nos horários entre 10h e 14h a umidade do ar fique em torno dos 30%. A recomendação é que a população tome cuidado, tome bastante líquido, se hidrate”, alerta George Santos, Chefe da Defesa Civil de Rio Branco.

O ar seco faz as vias aéreas trabalharem ainda mais e isso ocorre porque a mucosa nasal precisa umedecer o ar para que as trocas gasosas no pulmão mantenham certa quantidade de água.

Quando o tempo está muito seco, as vias respiratórias fazem um esforço maior. Com isso, as defesas do corpo diminuem. Assim surgem as viroses, alergias, inflamações por bactérias e outros problemas.

Na manhã desta segunda-feira (23), o nível do Rio Acre chegou a 2,04 metros. E continua vazando. Além disso, não há previsão de chuvas para os próximos dias, o que deve acentuar a seca. A estiagem favorece às queimadas urbanas na capital, o que pode agravar ainda mais a questão da saúde da população. A Prefeitura de Rio Branco mantém o alerta para que os moradores evitem atear fogo em entulhos e lixo.