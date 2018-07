Noite de segunda é marcada por mortes e tiros em vários bairros de Rio Brancos

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou pública, nesta segunda-feira (23), a abertura de processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior para atuação na Comarca de Rio Branco. O edital completo será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nesta terça-feira (24). Baixe aqui o edital.

Somente poderão inscrever-se no certame estudantes devidamente matriculados e cursando nível superior nas unidades universitárias conveniadas com o Tribunal de Justiça, que são: UFAC, FAAO, IEVAL, UNINORTE, AESACRE, UNOPAR, UNISEB COC, UNIP, IFAC e FAMETA.

O processo seletivo destina-se tanto à reposição imediata de vagas no quadro de colaboradores quanto ao preenchimento de cadastro de reserva.

Áreas

Apenas podem participar do certame estudantes nas graduações de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social/Jornalismo, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Gestão Pública, História, Letras, Logística, Matemática, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Secretariado Executivo, Serviço Social e Sistemas de Informação.

Consoante disposição do art. 17, § 5o, da Lei no 11.788/2008, ficam assegurados 10% das vagas que surgirem às pessoas portadoras de necessidades especiais.

Duração e benefícios

O estágio terá duração de, no máximo, dois anos, exceto no caso de portadores de necessidades especiais. A jornada de trabalho será de cinco horas diárias, sendo 25 horas semanais.

O estagiário contratado fará jus a uma bolsa-auxílio, correspondente a um salário mínimo vigente, mais auxílio-transporte, recesso de trinta dias (após doze meses), direito de acesso à Gerência de Qualidade de Vida dos Servidores do Poder Judiciário, com a livre utilização de atendimento médico-odontológico, psicológico e fisioterapêutico entre outros benefícios.

Inscrições

As inscrições preliminares devem ser efetivadas somente via Internet, no endereço eletrônico https://www.tjac.jus.br/adm/processos-seletivos/estagiarios/ no período compreendido entre as 8h do dia 30 de julho de 2018 até às 18h do dia 3 de agosto de 2018, observado o horário do Estado do Acre. Para quem não tem acesso à internet, o TJAC disponibiliza a inscrição no Palácio da Justiça (sito na Rua Benjamin Constant, nº 227, Centro), no mesmo período.

Para as inscrições preliminares serem confirmadas, o candidato deverá ainda entregar dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal), no Palácio da Justiça, no período de 5 a 7 de agosto de 2018 no horário de 9h às 17h. A não entrega do alimento implicará o cancelamento automático da inscrição preliminar do candidato.

Informações complementares acerca do processo poderão ser obtidas na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (no prédio-sede do TJAC) ou pelos telefones 3302-0377, 3302-0380.

Provas

O processo seletivo será composto de prova de múltipla escolha de caráter classificatório e eliminatório, a ser realizada no dia 26 de agosto, com início às 14h, na Uninorte.