Jaguatirica aparece em residencial de Rio Branco e é capturada por Bombeiros

O candidato do PSOL à Presidência da República, Guilherme Boulos, disse na manhã desta segunda-feira, 23, na sede do partido no Acre, que a prisão do Lula é uma “sacanagem”.

“O que fizeram com Lula foi uma sacanagem, condenaram ele sem provas”, afirmou.

Boulos, que também é presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e conta com apoio em sua chapa do PCB, participa de debate sobre a democratização dos territórios e a defesa do meio ambiente na Amazônia, na noite desta segunda-feira, no auditório do Teatro Universitário da Ufac.

Ainda ao falar das diferenças entre sua candidatura e a plataforma dos governos petistas de Lula e Dilma, o candidato reconheceu avanços, mas lembrou que as administrações do PT tiveram a oportunidade de romper com o capital financeiro e as oligarquias, mas não o fizeram.

“Teve acertos e erros. Alguns desses erros foi não enfrentar alguns privilégios do mercado financeiro. O nosso governo não vai dar crédito pra agronegócio, não. Nosso governo vai priorizar crédito pra agricultura familiar”, acrescentou.

Relação com o MDB

Para Guilherme Boulos outro erro fatal dos governos petistas foi alimentar o MDB com cargos e estrutura no Congresso e no Planalto. Alianças com caciques velhos da política nacional, como o ex-presidente José Sarney e os senadores Romero Jucá (RR) e Renan Calheiros (AL), ainda hoje aliado de primeira hora de Lula.

“Sarney, Renan, Jucá, pra dar nome aos bois, essa turma nós não queremos no nosso governo. Se nós olharmos nos últimos 30 anos, o PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial. Mas entra governo e sai governo o PMDB tá lá. Presente com cargo, dando as cartas, chantageando. Nós pela primeira vez nesse país vamos botar o PMDB na oposição. E vamos fazer isso governando com a maioria do povo brasileiro.”