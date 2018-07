Isolado como Bolsonaro, coronel Ulysses diz não se preocupar com alianças partidárias

A direção do ac24Horas segue inovando e ampliando sua produção de conteúdos e lança nesta segunda-feira, (23), mais um programa com conteúdo voltado para os internautas acreanos. Trata-se do #Sem Regras, que será apresentado pela jornalista Charlene Carvalho, que já tem uma coluna semanal no site, e os influenciadores digitais Pablo Charife e Jucianne Menezes.

O programa tem duração de 15 minutos e irá ao ar uma vez por semana. As primeiras edições serão gravadas, mas a tendência é que no até o final de agosto as edições passem a ser ao vivo, a exemplo do que ocorre hoje com os programas já consolidados da casa, o Gameleira Conection, Papo Informal e Bar do Vaz.

A proposta do Sem Regras é trazer para os leitores do site um conteúdo mais voltado para as redes sociais, além de eventos e acontecimentos da cidade, de uma maneira descontraída e informal.

“É um programa mais com a nossa cara. Não tem uma fórmula pronta. Não é tradicional. Mas de fato é diferente dos conteúdos que temos hoje no Estado e numa plataforma não convencional, que é o site, comunicando de uma forma leve, suave e com o nosso jeito”, diz a jornalista Charlene Carvalho.

Para Pablo Charife, estudante de Publicidade e um dos influenciadores acreanos com maior representatividade, a proposta veio no momento em que buscava novos projetos. “O mais legal é que a gente está criando o programa aos poucos. Não temos um script pronto do que vamos fazer em setembro, por exemplo. Isso depende muito da aceitação do público, porque a interação vai ser a nossa maior marca”, revela.

Já Jucianne Menezes, uma das mais conhecidas e bem-sucedidas influenciadoras digitais de Rio Branco, a possibilidade de fazer um programa inovador, numa plataforma diferente, mas que também é tendência na internet, faz do Sem Regras um dos seus melhores projetos deste ano.

“A gente sonha e Deus realiza. Estou iniciando uma nova etapa na minha vida e cheia de expectativas. Nós começamos de uma maneira simples, conversando, interagindo entrenós e o que era para ser um piloto se tornou o nosso primeiro programa. Estou muito feliz e torcendo para que todos os nossos seguidores e leitores do site gostem do conteúdo”, destaca Jucianne.

A primeira edição do Sem Regras vai ao ar nesta segunda-feira às 19h30. O programa apresentado por Charlene Carvalho, Pablo Charife e Jucianne Menezes é totalmente produzido pela equipe do ac24horas, com direção do jornalista Roberto Vaz e com apoio técnico de Witalo Lima e Kennedy Santos.