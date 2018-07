Fies: período de inscrições é encerrado hoje

Hoje, 24 de julho, é o último dia de realização das inscrições no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies 2018.2),

programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não

gratuitos do país. O procedimento deve ser feito até às 23h59 no site fiesselecaoaluno.mec.br e permite a

escolha de até três opções de curso. São mais de 155 mil vagas disponibilizadas e, destas, 50 mil ofertadas a juros

zero.

Apenas estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de podem participar. É

requisito ter obtido no mínimo 450 pontos nas avaliações e nota acima de zero na redação. Inicialmente, o prazo

final para realização do procedimento era dia 23 de julho. No entanto, após a ocorrência de falhas no sistema que

geraram oferta de vagas inexistentes, o prazo foi adiado para esta terça-feira. Estudantes que haviam feito a

inscrição para estas vagas estão sendo contatados pelo MEC para que possam refazer o processo.

Para realizar a inscrição do Fies 2018, o estudante precisa fazer o cadastro (CPF e data de nascimento), informar

os dados pessoais, responder ao questionário socioeconômico e fornecer dados sobre grupo familiar. A escolha

do curso é feita no Grupo de Preferência, onde são selecionados o estado, município e até a instituição de ensino

em caso de preferência, além do curso desejado.

Após selecionar até três opções de curso de graduação, o estudante será redirecionado para a página de

acompanhamento, o que sinaliza a confirmação da inscrição. Durante o período é possível alterar a escolha feita

no grupo de preferência.

Cronograma Fies 2018

Com a prorrogação das inscrições, o prazo para resultado também foi alterado. No dia 30 de julho deve ser

anunciado o resultado Fies 2018. Em caso de aprovação do financiamento, será necessário comprovar a renda

por meio da documentação exigida. De 30 de julho a 3 de agosto será necessário complementar as informações.

Novo Fies

Atualmente, existe mais de uma modalidade do Fies: Juros Zero, para estudantes que têm renda familiar mensal

por pessoa de até três salários mínimos. O financiamento tem percentual mínimo de 50% e teto de R$ 42 mil por

semestre (até R$ 7 mil por mês); e P-Fies, para candidatos com renda mensal de até cinco salários mínimos. O

financiamento é feito por meio de recursos dos Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento e também de

instituições financeiras.

Tunísia Cores – Ascom Educa Mais Brasil