Coordenador da campanha de Marcus Viana diz que pesquisa não traz preocupação para FPA

Com a candidatura de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República oficializada em convenção na última sexta (20) em Brasília, e com a indefinição de Lula poder concorrer ao Palácio do Planalto, o presidente da executiva do PDT no Acre, Luiz Tchê, critica o que classifica como falta de humildade por parte dos petistas para jogar a toalha e declarar apoio ao ex-governador do Ceará.

Para Tchê, a candidatura de Ciro Gomes é a que melhor representa no momento as forças políticas de esquerda e centro-esquerda. “É o cara mais preparado que nós temos nessa disputa”, afirma ele. Conhecido por seu estilo verborrágico, Ciro tenta flertar com o PT para sair como herdeiro dos votos do ex-presidente petista.

Por vezes, nessa paquera, o pedetista estoura e solta seu palavreado contra os dirigentes do PT. Lula está preso desde o último dia 7 de abril em Curitiba, cumprindo pena de 12 anos pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Mesmo com a situação adversa, sua legenda já oficializou a candidatura.

“Eu acho que o que está faltando para o PT, na verdade, é humildade de reconhecer o que o PDT já fez por eles. O PDT perdeu senador, perdeu deputados federais, o PDT é extremamente legalista, fomos contra o impeachment da presidente Dilma. O PDT sempre esteve ao lado do PT”, ressalta Tchê.

Para o dirigente estadual do partido, a melhor postura de Lula, no atual cenário, seria dar um comando para o PT apoiar a candidatura de Crio Gomes. No Acre, o PTDT está na chapa majoritária que disputará a sucessão do petista Sebastião Viana. O ex-prefeito Marcus Viana (PT) tem como seu vice o ex-secretário de Segurança Emylson Farias (PDT).