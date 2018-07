Sebastião Viana anuncia acordo com ministério da Saúde para salvar a Natex

Os petistas estão até agora batendo cabeça com os números dos participantes da convenção do partido que homologou, no sábado passado, 21, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco, as candidaturas de Marcus Viana (governo), Ney Amorim e Jorge Viana (Senado).

O secretário de Organização Partidária do PT, Cesário Braga, empolgadíssimo com o número de participantes, espalhou pelo WhatsApp, o Facebook e os quatro cantos da cidade que no ginásio compareceram mais de 30 mil pessoas. Porém, nem mesmo o estádio Arena da Floresta tem capacidade para receber tal público.

A deputada Leila Galvão, petista igual a Cesário, contou que mais de 20 mil pessoas se espremeram no ginásio para ouvir Marcus, Jorge, Ney e Sebastião.

O também petista Jorge Viana afirmou que eram mais de 10 mil. O senador foi mais modesto.

De Sebastião Viana ao militante mais raso todos afirmaram que foi a “maior convenção da história do PT do Acre”.

Entre oposicionistas, os cálculos dos petistas viraram piada na rede.

“O PT ainda não se entendeu quanto ao número de pessoas presentes em sua Convenção: Cesário Campelo Braga disse que tinham 30 mil, a deputada Leila Galvão falou em 20 mil e o senador Jorge Viana, 10 mil. Detalhe: se apertar muito o ginásio comporta 5 mil pessoas”, postou o ex-deputado estadual Luiz Calixto.

Cláudia Pinho Dourado ironizou: “Cientistas chineses, preocupados com a superpopulação no seu país, desembarcam na próxima semana em Rio Branco para aprender como amontoar 30 mil pessoas em um espaço onde só cabem 7 mil. “Estamos confiantes, de que ganharemos o Nobel de física em 2019”, disse Xing Pin – chefe da delegação chinesa”.