PSL oficializa Jair Bolsonaro como candidato à Presidência da República

A segunda-feira chega com abertura de inscrições em 20 novos concursos e processos seletivos pelo país. São 380 novas vagas em disputa para órgãos dos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Roraima, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Santa Catarina e Sergipe. Os salários chegam a R$ 19.440,48 na Universidade Federal de Roraima e a R$ 15.606,85 na Prefeitura de Tapurah-MT.

Em destaque, os concursos da Câmara Municipal de Araguari-MG, da Prefeitura Municipal de Matozinhos-MG, da Prefeitura Municipal de Cascavel-PR, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e da Prefeitura Municipal de Areia Branca-SE. Confira a lista completa no fim da página.

Câmara de Araguari-MG

A seleção abre 15 vagas em funções de níveis médio, técnico e superior. Os cargos de Agente de Protocolo, Agente de Patrimônio e Almoxarifado, Agente Administrativo, Recepcionista, Técnico de informática, Controlador Interno, Assessor de Comunicação, Assessor Cerimonial e Técnico de Apoio aos Gabinetes têm salários entre R$ 1.583,94 e R$ 3.760,52.

As inscrições acontecem até 26 de agosto, pelo site www.idecan.org.br, com taxas de R$ 60,00 e R$ 70,00. A prova objetiva acontece em 30 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Conhecimentos de Informática e Conhecimentos Específicos. Haverá ainda prova discursiva para Advogado e prova de títulos para as funções de nível superior. Veja o edital.

Prefeitura de Matozinhos-MG

São 16 vagas para Guarda Municipal, cargo de nível médio que tem salário inicial de R$ 1.224,84. Os candidatos devem ter ainda carteira de habilitação de categoria mínima ‘AB’.

As inscrições abrem nesta segunda e podem ser realizadas pelo site da Fumarc – www.fumarc.com.br até 22 de agosto. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 30 de setembro, com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação e Conhecimentos Específicos. Serão realizadas ainda avaliação médica; avaliação física; e avaliação psicológica. Veja o edital.

Prefeitura de Cascavel-PR

Os cargos de Secretário de Escola e Técnico em Segurança do Trabalho somam 18 vagas. As carreiras exigem formação média ou técnica e têm salários de R$ 1.681,90 e R$ 1.940,51.

O período de inscrições vai até 6 de agosto, com taxa fixada em R$ 60,00, pelo site www.cascavel.pr.gov.br. A prova objetiva será realizada em 23 de setembro e terá questões de Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Ética, Cidadania e Política; e Noções de Informática. Veja o edital.

UFRN

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dois editais somam 69 vagas em cargos de todos os níveis, com remunerações entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66. Serão selecionados profissionais nas áreas de Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto e Urbanista, Bibliotecário-Documentalista, Enfermeiro, Engenheiro/ Engenharia Civil, Engenheiro/ Engenharia da Computação, Engenheiro/ Engenharia Elétrica, Engenheiro/ Engenharia Mecatrônica, Farmacêutico, Jornalista, Médico/ Endoscopia Peroral, Médico/ Oftalmologia, Médico/ Psiquiatria, Psicólogo Escolar, Técnico em Assuntos Educacionais, Tecnólogo/ Formação Secretariado, Tecnólogo/ Formação Marketing, Zootecnista, Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Assistente de Aluno, Desenhista Técnico – área de Comunicação Visual, Desenhista Técnico – Webdesign, Técnico em Artes Gráficas, Técnico em Eletromecânica, Tradutor e Intérprete de Libras e Operador de Luz.

Pelo site da Comperve – comperve.ufrn.br, as inscrições têm taxas entre R$ 50,00 e R$ 80,00 e vão até 20 de agosto. As provas objetivas acontecem em 30 de setembro com questões de Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos, com aplicação nas cidades de Natal, Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. Veja os editais.

Prefeitura de Areia Branca-SE

Com salários entre R$ 954,00 e R$ 7.000,00, são 64 vagas em funções de todos os níveis de escolaridade. Serão selecionados candidatos para atuação como Agente Auxiliar de Educação, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista D, Vigilante, Assistente Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Assistente Social, Enfermeiro PSF, Engenheiro Civil, Fisioterapeuta, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico PSF, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo, Professor de Educação Física, Professor de Inglês e Professor Pedagogia.

As inscrições vão até 3 de agosto, com taxas entre R$ 35,00 a R$ 100,00, pelo site www.planejarconcursos.com.br. A prova objetiva acontece em 9 de setembro com questões de Português, Matemática/ Raciocínio Lógico, Conhecimentos Locais e Conhecimentos Técnicos Específicos. Outras etapas serão a prova de títulos para os candidatos aos cargos de nível superior e a prova prática para Motorista. Saiba mais.

Outros

Começam a inscrever ainda nesta segunda os certames da Prefeitura Municipal de Tapurah-MT, da Universidade Federal do Rio Grande-RS (FURG), da Universidade Federal de Roraima (UFRR), da Prefeitura de Laguna Carapã-MS, da Universidade Federal de Campina Grande-PB (UFCG), da Câmara Municipal de Otacílio Costa-SC, da Universidade Federal do Maranhão (Ufma), da Prefeitura Municipal de Balsa Nova-PR e da Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça-SC.

Fonte: Ache Concursos