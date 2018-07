PRF prende mulher em flagrante e apreende uma pistola em Plácido

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam na manhã desta segunda-feira (23), Francisco Bruno Borges , de 19 anos e apreenderam também um menor de 16 anos, suspeitos de armarem barricadas na estrada de acesso ao aeroporto para praticarem assaltos aos condutores que passaram naquelas imediações a noite.

Os dois são moradores do bairro Custodio Freire e ainda existe um terceiro elemento que também fazia parte do grupo e está sendo investigado pela policia. De acordo com o Tenente Farias do Bope, foram feitas denuncias anônimas que diziam as características dos suspeitos e ao chegarem no local onde estariam homiziados eles acabaram confessando.

Só nas ultimas semanas, foram divulgados relatos nas redes sociais que davam conta de ataques a quem passava pela Estrada do Custodio Freire, rumo ao aeroporto, em que as vitimas diziam que os criminosos botavam entulhos na rua para forçar a parada dos motoristas. Quando diminuíam o veiculo era atacado com pedras e pedaços de madeira.

Outro caso que ganhou repercussão nas redes sociais foi de um trabalhador que foi brutalmente espancado no ultimo dia 10 deste mês e teve a motocicleta subtraída por quatro indivíduos em motocicletas. Todos os casos estão sendo investigados.