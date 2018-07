Candidatos inscritos no Encceja podem consultar locais de prova

O esquema de segurança para a maior feira de negócios do Acre já está definido. Representantes da RBTrans, Detran, Polícia Civil e Militar, Bombeiros apresentaram o planejamento que vai contar com a atuação de 120 policiais militares e sete linhas de ônibus exclusivas para o Parque de Exposições Wildy Viana, das 18h às 3h.

Além disso, o evento vai contar com o reforço de 15 policiais civis, além do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito, somando 200 homens trabalhando diariamente dentro e no entorno do parque.

A feira começa em 1º de agosto e vai até o dia 5. Já a Cavalgada será promovida no sábado de 28 de julho. Nos cinco dias de feira, haverá shows e outros grandes eventos. Além do esquema de segurança, também foi divulgado que 7 ônibus vão atender especificamente o público da Expoacre, no horário de meia noite às 3h da manhã. A RBTrans reforçou que serviços de táxi, mototáxi e transporte privado por aplicativos autorizados estarão disponíveis.

A Polícia Civil vai montar uma delegacia dentro do parque. O secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, destacou que, nos anos anteriores, o evento praticamente não registrou ocorrências. Ele espera um evento tranquilo este ano.

Transporte público – Com a feira agropecuária, o órgão vai reforçar o transporte com mais sete ônibus, que vão circular a partir de 18h, saindo do Terminal Urbano. Após meia noite, a parada final dos veículos vai ser feita em frente à prefeitura. O transporte segue até às 3h e não vai afetar o funcionamento do terminal, que abre a partir de 5h.

No local, vai haver táxis e mototáxis para levar os passageiros até em casa. Em torno de mil permissionários desses dois serviços vão estar no local. Os serviços de aplicativo, que agora também estão regulamentados por lei federal e municipal, poderão prestar serviços aos passageiros.

Trânsito durante a Cavalgada – A equipe de engenharia do Departamento estadual de Trânsito (Detran/AC) deve afixar placas de proibição provisória antes da Cavalgada para impedir que as pessoas estacionem. Ao longo das cinco noites, teremos a Operação Álcool Zero.