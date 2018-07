Bandidos invadem festa de aniversário, rendem e roubam convidados

Duas mulheres que participariam da visita no presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no último sábado, 21, foram presas e conduzidas à delegacia geral da cidade, após serem flagradas tentando entrar com maconha na unidade.

Segundo a polícia, o material estava preso ao corpo de uma das suspeitas por uma cinta, a outra estava com a droga na bermuda. As prisões foram realizadas em horários diferentes, mas as duas acabaram se encontrando na delegacia do município.

O delegado Luiz Tonini que atendeu o caso disse que uma das mulheres informou que levaria a maconha para o namorado que cumpre pena na unidade prisional. Segundo ele, junto com a droga estava uma quantidade significativa de tabaco que será periciado, já que existe a possibilidade do produto estar misturado a outras substâncias.

De acordo com Tonini, as suspeitas seriam autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e em seguida encaminhadas à unidade prisional feminina. As informações estão no site Juruá Online.