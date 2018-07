No Bar do Vaz, Altino Machado fala de Hildebrando Pascoal e dispara: “Jorge Viana não tem amigos”

“O dono da vida é Deus; o médico vai até um limite”. A frase é do médico Fabrício Lemos, ex-diretor do HUERB, ao justificar o atendimento no maior hospital público do Acre. No Bar do Vaz, onde passou na quinta-feira, Fabrício fala do desafio que enfrentou ao dirigir o maior hospital de Urgência e Emergência do Acre e porque pediu demissão do cargo. Num tom apaziguador, ele nega interferência polícia na forma de gerir o hospital e considera de boa qualidade a saúde que é oferecida a população do Acre. Para ele, o grande problema chama-se burocracia. Veja a entrevista.