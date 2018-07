Bolsas de estudo disponibilizam até 50% de desconto em curso do Enem

Preparar-se para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está entre as prioridades dos estudantes que desejam concorrer às vagas ofertadas pelos programas do Governo Federal. Embora haja maior procura no início do ano, o segundo semestre também pode ser o momento para dar o pontapé inicial na preparação utilizando bolsas de estudo de até 50% por meio do Educa Mais Brasil.

O programa possui mais de 10 mil bolsas específicas para o exame com descontos em todas as regiões do país. O curso para o Enem pode ajudar o estudante a compreender os conteúdos de forma relacionada, com aulas expositivas, exercícios e conteúdos interdisciplinares. “Eu busco adquirir conhecimento no curso e ampliar ele porque o vestibular vai muito além. É importante que o emocional esteja preparado. Não é fácil responder a prova com tranquilidade e aplicar todo o conhecimento que foi adquirido”, avalia a estudante Bárbara Jade de Matos Cardoso, de 17 anos.

E se a meta é ter um bom resultado, é preciso dedicar-se especialmente às disciplinas mais complicadas. “O que faço é trabalhar mais as minhas dificuldade e não estudar só o que tenho mais afinidade porque todos os assuntos caem na prova”, pontua Jade. Atualmente, a estudante está matriculada em curso preparatório Enem. Além das aulas direcionadas para a resolução de questões, os locais disponibilizam material de estudo específico, realizam simulado e, durante as aulas, propõem debates sobre temas de atualidade.

Aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 04 e 11 de novembro, as quatro provas do Enem – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática além de Linguagens, Códigos, cada uma ligada às respectivas tecnologias – têm caráter interdisciplinar. Isto significa que o estudante precisa saber relacionar os conteúdo e interpretar todos os aspectos levantados pelas questões.

O autoconhecimento é importante para que o estudante identifique a melhor modalidade de estudos. Além do curso presencial, existem instituições que ofertam curso online pré-Enem e acompanham a tendência de crescimento da modalidade EAD no Brasil. Confira os cursos disponíveis no site do Educa Mais Brasil.

