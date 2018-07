Pesquisa Data Control coloca Gladson com 43% e Marcus Viana com 29% na disputa pelo governo

O Instituto Data Control divulgou neste sábado, 21, a mais nova pesquisa focando as eleições de 2018 no Acre e tendo como cenário a disputa ao governo e ao senado federal.

De acordo com os números disponibilizados, o pré-candidato ao governo pela oposição Gladson Cameli (Progressistas) aparece com 43% das intenções de votos na pesquisa estimulada e logo em seguida, na segunda colocação, vem o petista Marcus Viana, com 29%.

Na terceira colocação aparece o Coronel Ulysses Araújo (PSL), com 6%. Janaina Furtado (REDE) registra 2,2% e é seguida ainda por Lyra Xapuri 0,5% e David Hall (AVANTE), com 0,3. Votos nulos ficou na casa dos 11% e não souberam responder marcou 6,7%.

Já na pesquisa espontânea, Gladson aparece com 17,1% e Marcus registra 9%. Coronel Ulysses marca 1,4% e os demais candidatos empatam em 0,01%. Nulo registrou 9,1% e não souberam ou não quiseram opinar 63,2%.

O levantamento ainda abordou sobre os percentuais de rejeição dos pré-candidatos. Marcus Viana aparece liderando esse quesito com 23,9%. Gladson Cameli marca, 14,3% empatando com Lyra Xapuri que registrou o mesmo percentual. Janaina aparece com 13,3. Davi Hall registrou 12,7% e Coronel Ulysses 12,3%. O percentual de quem rejeitou todos os candidato marcou 8,5% e quem não rejeitou nenhum registrou 31,7%.

O levantamento foi realizado entre os dias 15 a 20 de julho e ouviu 1.500 pessoas espalhadas nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. A margem de confiança, segundo o Instituto, é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre sob o número AC-01692/2018.

Para o Senado, Jorge Viana e Petecão estão tecnicamente empatados e se distanciam dos demais

A mesma pesquisa registrada para o senado mostrou um empate técnico entre os atuais senadores postulantes a reeleição. No levantamento estimulado, Jorge Viana (PT) aparece com 37,90% dos votos e é seguido por Sergio Petecão com 36,90%, ou seja, empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Na terceira colocação aparece Marcio Bittar (MDB) com 29,60% e em quarto vem Ney Amorim (PT) com 18,50%. Minoru Kimpara (REDE) registrou 10,40%, Sanderson Moura 5,30 e Paulo Pedrasa 2%. Opiniões nulas registraram 35% e não sabem 24,50%.

Mesmo liderando a pesquisa de intenção de votos, o petista Jorge Viana lidera o percentual de rejeição, segundo o Data Control. Viana registrou 26,7%. Na segunda colocação aparece Marcio Bittar com 14,4%. Na terceira colocação vem Ney Amorim com 13,7%. Petecão marcou 11,1% e Minoru com 8,5%. Paulo Pedrasa e Sanderson Moura registraram 7,7% e 7,3%, respectivamente. A rejeição por todos marcou 11,7% e os que não rejeitaram nenhum ficou na casa dos 27,8%.