Morre em Rio Branco o empresário Abdulcarim Tobu, aos 86 anos

O empresário Abdulcarim Tobu, de 86 anos, morreu neste sábado, dia 21, vítima de uma parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada por familiares, ao ac24horas.

O velório do empresário está acontecendo na Capela São João Batista, localizada na Avenida Antonio da Rocha Viana, no Bairro Bosque. O enterro acontecerá no domingo, dia 22, no Cemitério Morada da Paz, na região do calafate, às 8 horas.

Abdulcarim deixa 11 filhos, 15 netos e 5 bisnetos.