Marcus Viana é apresentado oficialmente como candidato a governador em evento marcado por ataques a oposição

Marcus Viana foi apresentado oficialmente como candidato a governador, Ney Amorim e Jorge Viana, candidatos ao Senado, em convenção do PT e de outros 14 partidos da Frente Popular do Acre, no Ginásio do Sesi em Rio Branco, na manhã deste sábado, 21.

A organização do evento e as principais lideranças se empolgaram com o mais do mesmo, a multidão de pessoas, a maioria ocupante de cargos em comissão, sempre presente em eventos políticos com apelo do tamanho de uma convenção de um partido que comanda o Estado.

Último a discursar, Marcus Viana cobrou empenho dos aliados, fez um rápido balanço de suas agendas do período pré-eleitoral e aproveitou para dar uma cutucada em seus adversários, mas sem citar nomes: “Enquanto eles estão aí fora tentado dizer em pesquisas que nós estamos atrás, a nossa resposta é essa aqui”.

Já Sebastião Viana pediu à militância aplausos ao ex-presidente Lula, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR).

“Lula livre, Lula inocente, Lula presidente”, gritou Viana em discurso.

O governador abriu seu discurso chamando a chapa majoritária da oposição de “despreparada”. “Chapa despreparada e que quer enganar o povo do Acre.”

Jorge Viana colocou a imagem do desgastado Michel Temer ao grupo de políticos oposicionista do PT do Acre. “É a política do Temer que massacra o povo brasileiro que eles querem trazer para o Acre. Essa é a política que dominava o Acre antes da gente”, afirmou.