Homem é encontrado morto após estuprar mulher mototaxista em Rio Branco

Apresentado oficialmente como um dos dois candidatos do PT ao Senado durante convenção da Frente Popular, no Ginásio do Sesi, na manhã deste sábado, 21, o deputado estadual Ney Amorim, presidente da Assembléia Legislativa do Acre, tentou afastar qualquer sinal de rivalidade entre ele e o senador Jorge Viana, candidato à reeleição, ao dizer que não há qualquer disputa com o ex-governador.

“Eu e o Jorge não disputamos essa eleição. Eu e o Jorge tamo juntos (sic) nessa eleição. Eu, Jorge e o Marcus”, disse Ney.

Jorge Viana, ao pegar o microfone, devolveu o afago: “Companheiro Ney é meu parceiro de chapa. Eu, o Marcus Alexandre e o Ney seguimos políticos ficha limpa”.