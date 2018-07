FPA dá hoje a largada para o governo

A FPA é a primeira a dar a largada oficial da campanha para o Governo e Senado. A convenção regional que homologará Marcus Alexandre (PT) para governador e Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT) buscando duas vagas de senadores será hoje, pela manhã, ás 9 horas, no ginásio do SESI. A coligação virá ancorada em 15 partidos. A chapa para a Câmara Federal é prevista para ter 20 candidatos e a para a Assembléia Legislativa 160candidatos. Poderá haver pequenas mudanças nestes números, caso venha a acontecer remanejamentos em coligações. Desde ontem já havia uma grande mobilização do PT e aliados para a vinda de caravanas do interior. A meta é começar a campanha dando uma demonstração de força política.

O ATRAPALHADO PRTB

Depois de tantas trapalhadas e idas e vindas o PRTB vai mesmo integrar a aliança da FPA. A sua documentação estava ontem à tarde em fase de liberação pela justiça eleitoral, após cumprir alguns trâmites. Para Federal o PRTB estará coligado com o PDT e na estadual com o PHS.

A MONTANHA PARIU UM RATO

Apenas 8 integrantes da Força Nacional ficarão sediados no Estado e à disposição da Polícia Federal. É uma brincadeira com o Acre, que tem uma fronteira extensa com Peru e Bolívia. Era melhor não terem mandado ninguém. Esperava-se um elefante e a montanha pariu um rato.

PESQUISA EM NOVO CENÁRIO

O DATA-CONTROL deverá liberar somente amanhã a sua pesquisa para governador e senador. Para governador não houve inversão das posições e para o senador o quadro deu uma mexida.

CONTINUA

Em que pese a polícia estar atuante, com várias prisões, apreensões de drogas e armas, a cidade de Rio Branco permanece muito perigosa, com os assaltos e mortes continuando a acontecer. Mais um motivo para a polícia manter as operações nas ruas e com rondas direto nos bairros. A irmã de um amigo foi rendida e lhe tomaram o carro de dia e com o mesmo assaltaram uma lotérica também de dia. Foi-se o tempo que os bandidos só atacavam à noite.

DEVERIA CONTINUAR

A iniciativa do secretário de Segurança, Vanderlei Thomas, em divulgar nas redes sociais as ações conjuntas da Polícia Civil, Polícia Militar e IAPEN nos bairros da cidade, deveria continuar para mostrar que não existe omissão. A presença policial na rua não acaba a violência, mas inibe e reduz. Acho que as rondas de motos deveriam ser intensificadas dia e noite.

IDERLEI MOSTROU FORÇA

Um público calculado em duas mil pessoas lotou ontem o lançamento da candidatura a deputado federal do Rudiley Estrela (PP), em Cruzeiro do Sul, com as presenças de Gladson Cameli, Sérgio Petecão e Márcio Bittar. O ato foi uma prova de força e mostra que o prefeito Ilderlei Cordeiro, tio do Rudiley, está vivo politicamente, principalmente, após melhorar a sua gestão. Quem apostou que o Ilderlei estava morto, perdeu a aposta.

FATO DIGNO DE REGISTRO

Nestes tempos de Lava Jato, de descrédito da classe política, é de se registrar com aplausos quando uma mulher honrada como a ex-deputada Maria das Vitórias, viúva do saudoso ex- deputado federal João Tota, resolve entrar na política. Vitórias foi apresentada ontem, como a primeira suplente na chapa do senador Sérgio Petecão (PSD). Notícia das mais agradáveis.

NÃO CORRE SOLTA

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) tem tudo para se reeleger, mas não correrá mais solta no reduto de Cruzeiro do Sul, como na última eleição. Agora terá concorrente forte na figura do Rudiley Estrela (PP). Houve uma inversão, ele que terá agora a favor a máquina municipal.

SENTIMENTO DE UNIDADE

Há um movimento de unidade que já se nota entre as principais lideranças da oposição para centrar forças e tentar eleger os dois candidatos a senadores, Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB). Não é uma costura fácil de ser feita por a disputa ao Senado ser bem parelha. Mas já foi dado o primeiro passo para uma campanha compartilhada.

CIRO, O DESBOCADO

O PDT homologou ontem a candidatura do Ciro Gomes para presidente. Sem nenhum temor de errar, Ciro será na campanha presidencial o mais desbocado de todos os candidatos. Falta-lhe a postura de um estadista e um mínimo de controle emocional para enfrentar críticas.

RESISTIUÁS PRESSÕES

Custou a se crer, porque o presidente do PDT, Luiz Tchê, sempre prometia sair com chapa própria de deputado federal e acabava afinando na reta final por pressão do PT. Nesta eleição resistiu às pressões e o PDT disputará uma vaga na Câmara Federal com chapa puro sangue.

PT QUERIA CHAPÃO

O PT não causa temor como antigamente nos aliados. Se dependesse da sua cúpula haveria um chapão da FPA para deputado estadual e para deputado federal. Nem mel e nem cabaça. Para Federal, por exemplo, a FPA sairá com três chapas, tudo os que os petistas não queriam.

PASTOR PÉ QUENTE

Dos atuais Pastores evangélicos o Agostinho Gonçalves da IBB é pé quente, costuma eleger os candidatos proporcionais que apóia. Nesta eleição está com o Gêmil Junior (PDT) á ALEAC.

NÃO MEÇAM PELO BARULHO

Não meçam o potencial de candidatos a deputado federal ou deputado estadual pelo volume de torcida que levam às convenções regionais. Os comedidos costumam bater nas urnas os mais barulhentos. É uma observação pessoal de décadas acompanhando campanhas.

DECIDE NOS BASTIDORES

A eleição de estadual ou federal se decide nos compromissos dos bastidores da campanha.

NÃO PODEM NEM NEGAR

Os candidatos a governador não poderão nesta campanha levantar o argumento que não têm recursos para negar o tradicional pedido de “ajuda” e ser feito pelos candidatos proporcionais, porque o “Fundo de Campanha” que o Congresso aprovou é bilionário.

NADA INFERIOR

Quem leva certa vantagem no quesito recursos são os deputados federais e senadores. Os primeiros não receberão menos de 1,5milhões e os segundos na base de 3 milhões de reais.

NÃO TEM CAMPANHA FRANCISCANA

Se há um mantra que não vai funcionar nesta eleição é o candidato dizer que fará uma campanha franciscana, que está liso, porque foi amplamente divulgada a liberação do chamado “Fundão Bilionário” de 1,7 bilhões a serem rateados entre os partidos.

SERIEDADE NO SENADO

O DATA-CONTROL, cuja pesquisa será liberada amanhã, não virá com a distorção de deixar de fora para o Senado, os nomes dos candidatos Minoru Kinpara (REDE), Sanderson Moura (AVANTE) e Paulo Pedrazza (PSL). Com eles fora, a pesquisa perde a total credibilidade.

PESQUISAÉ MOMENTO

Antes da divulgação da pesquisa do DATA-CONTROL, vamos fazer algumas considerações: a primeira é que se trata de um instituto sério. A segunda é que toda pesquisa retrata um momento de campanha, portanto, mutável. E terceiro é que pode mostrar as inclinações.

O MILAGRE DO SANDUÍCHE

O presidente do PHS, Manoel Roque, que andava trombudo com o governador foi ontem ao seu confessionário, contou os pecados, fez os pedidos religiosos e saiu do gabinete mastigando um sanduíche. E com a recomendação de vá e não voltes a pecar. Sanduíche milagroso!!!!!

PARADA DURA

Para repetir a atual formação com três deputados federais, os candidatos petistas terão que derrotar os aliados da chapa, Perpétua Almeida (PCdoB) e César Messias (PSB). Tarefa nada cômoda para Raimundo Angelim (PT), Léo de Brito (PT) e Sibá Machado (PT). É indigesta.

MÃE DE TODAS AS BATALHAS

O atual governador vai travar nesta eleição a mãe de todas as batalhas. Com o PT estropiado, com sua gestão não bem avaliada nas pesquisas, se ganhar vira um mito político. Se perder entrará para a história com o governador que tirou o PT do poder após duas décadas. É isso.

DISPUTA MUITO DURA

Não será uma missão fácil. A oposição tem pela primeira vez em vinte anos, no senador Gladson Cameli (PP), um candidato simpático e que de largada quebrou o favoritismo do PT. O PT sempre entrou nas últimas eleições majoritárias com candidatos como francos favoritos.

VOTAÇÃO EXPRESSIVA

Não há um mínimo indicador contrário. A deputada Leila Galvão (PT) deverá vir dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri com uma votação bastante expressiva. E montou uma estrutura para aumentar os votos que teve em Rio Branco. Podem anotar.

NÃO ACREDITO EM MASSACRE

Muito se fala nos debates na televisão entre os candidatos a governador, como algo decisivo. Não entro por este foco. Porque comparando os candidatos por suas qualificações não acredito que aconteçam massacres. E eleição se decide pela empatia candidato-eleitor.

ÁGUA DE MORRO ABAIXO

Quando o eleitor se inclina por uma candidatura majoritária não tem quem segure, é como água morro abaixo. Quando eleitor quer votar cria uma espécie de paixão pelo candidato e não adianta ninguém tentar demover, tentar desacreditar, por ser uma perda de tempo.

HÁ REAÇAO

Em conversa com candidatos a deputado pelo PDT, eu notei uma reação negativa a que aconteça uma coligação com o PSB. Acham que o deputado Manoel Moraes (PSB) fica com uma vaga e a outra poderá ser tomada pela candidata Carla Brito (PSB). Faz muito sentido.

TENTAR INFLAR

O grupo que apóia a candidatura ao governo do Coronel Ulisses Araújo (PSL) acredita que a vinda do presidenciável Jairo Bolsonaro (PSL) ao Acre, onde tende ser o mais votado, pode ser o divisor de águas para inflar a sua candidatura e o levar para um segundo turno.

LARGADA DA CAMPANHA

Com 160 candidatos a deputado estadual e 20 candidatos a deputado federal, chapa majoritária formada por Marcus Alexandre (PT) ao governo e Ney Amorim (PT) e Jorge Viana (PT) ao Senado, será dada a largada na manhã deste sábado de forma oficial a corrida majoritária. O ato da FPA acontecerá no SESI, ás 9 horas. No dias 4, no SESC do Bosque, será a vez da coligação que apóia a candidatura do senador Gladson Cameli (PP) fazer a sua convenção regional. A chapa para o Senado virá com Márcio Bittar (MDB) e Sérgio Petecão (PSD). A chapa de deputado estadual da coligação terá 189 nomes e a de deputado federal, conforme for o desfecho da manutenção ou não da chapinha dos nanicos terá de 16 a 20 candidatos. Caso não aconteça nenhum fato novo que possa vir a modificar a tendência atual, a eleição de governo será decidida entre Marcus Alexandre (PT) e Gladson Cameli (PP).