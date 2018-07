Rio Branco e mais nove cidades do interior do Acre sofrem apagão e Eletrobras informa que causas da queda de energia são verificadas

Rio Branco e outros nove municípios do Acre que recebem energia por meio do linhão do sistema integrado da Eletrobras foram atingidos por um apagão de aproximadamente duas horas na manhã desta sexta-feira, 20.

Em nota em sua página no Facebook, a Eletrobras no Acre confirmou a queda de energia em 10 dos 22 municípios do Acre, mas acrescentou que ainda não sabe as causas.

“Eletrobras Distribuição Acre informa que as causas da interrupção de energia agora de manhã, 20, estão sendo verificadas. As equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia em Rio Branco, Sena Madureira, Bujari, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomard, Porto Acre e Xapuri com maior brevidade.”