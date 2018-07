Polícia Civil prende cadeirante com arma de uso restrito na Sobral

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Centro de Especialidades em Saúde (CES), promove, neste domingo (22), a I Corrida Solidária do MPAC. A intenção é exercer a solidariedade no ambiente. No ato de doação de 1 Kg de alimento não perecível, os participantes (membros, servidores e comunidade em geral) ganharão uma camisa oficial do evento.

Além desta motivação solidária, o evento desportivo pretende promover o equilíbrio entre saúde, qualidade de vida e produtividade com a prática de atividades físicas, visando ao combate à obesidade, stress e sedentarismo, por exemplo, atuando de maneira profilática com a prevenção de doenças e fortalecimento da saúde.

O percurso será de 5 km a partir do Quiosque do Coco, no Parque do Tucumã, sentido conjunto habitacional Chácara Ipê. O vencedor será aquele que completá-lo no menor tempo possível. A premiação será em medalhas e prêmios.

O evento é fruto de uma parceria entre MPAC, Acre Running Eventos, Softplan e Farmácia Verde Vida.