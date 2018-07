Mulher fica ferida em tentativa de assalto a lotérica no bairro Manoel Julião, na Capital

Os policiais militares integrantes da Força Nacional que chegaram nesta quinta-feira, 19, a Rio Branco em 14 viaturas policiais e dois ônibus não estão no Acre para uma operação na fronteira, informou na manhã desta sexta-feira, 20, o secretário de Segurança Pública, Vanderlei Thomás. Esses militares, ao todo 24, vão ministrar um curso denominado de INC (Instrução de Nivelamento de Conhecimento) para aproximadamente 90 PMs.

Esse intercâmbio é parte de uma parceria do Estado do Acre, que nos últimos anos, de acordo com Vanderlei Tomás, vem colaborando com a Força Nacional em vários estados do país. As Olimpíadas do Rio em 2016, por exemplo, contaram com 200 policiais acreanos, fruto desse convênio.

O curso começa no dia 30 de julho e vai até 08 de setembro. “Uma contrapartida dos militares do Acre à Força Nacional. Não tem nada a ver com operações na fronteira”, reforça.

Sobre a Operação Fronteira Segura, o secretário informou que o governo federal deve enviar para o Acre apenas oito militares da Força Nacional. Eles darão suporte às diligências da Polícia Federal no Acre nas cidades de Plácido de Castro e Epitaciolândia, regiões de fronteira com a Bolívia, até o final de novembro.

Para o secretário, o reforço policial é importante, mas insuficiente para um estado com dois mil quilômetros de fronteira.