Governo do Acre gasta R$ 142 mil com reforma do parque de exposições

A Secretaria de Obras Públicas vai gastar R$ 142 mil com a reforma do Parque de Exposições Wildy Viana. A recuperação do espaço se dá para a realização da Feira Agropecuária do Acre, a Expoacre 2018. Como ac24horas mostrou nesta quinta (19), outros R$ 900 mil serão desembolsados com a organização da festa.

A cada nova edição da Expoacre o governo precisa recuperar o espaço, já que toda a sua estrutura fica deteriorada ao longo dos meses inutilizados. O outro uso do parque ocorre nos período de chuvas intensas do “inverno amazônico”, quando a cheia do rio Acre desabriga famílias dos bairros em área de risco, levadas para abrigos montados no seu interior.