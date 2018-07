Gladson afirma que não se meteu na formação de chapas na oposição

A polêmica em torno do “desmonte” da “chapinha” da oposição para deputado federal não teve interferência do pré-candidato ao Governo Gladson Cameli (PP). “Eu não criei expectativa nem de montarem a chapinha e nem de desmontarem. Até porque isso é uma decisão dos partidos e dos candidatos. Por isso acho injusto que coloquem o resultado dessas confusões na minha conta,” afirmou Cameli. O grupo de partidos que pretendia fugir do chapão com os medalhões da oposição acabou tendo dissidências. Charlene Lima (PTB) e Vanda Denir (SD) desistiram de permanecer na chapinha. Ficaram o PPS, PMN e o PSC do ex-deputado Jamyl Asfuri que acusa o Gladson de não se esforçar para manter o grupo.

Tiro no pé

Eu não entendi exatamente os motivos que levaram a Charlene e a Vanda a deixarem a chapinha. Na minha percepção as chances de eleição das duas candidatas seriam maiores nessa chapa alternativa. Com certeza esse grupo elegeria ao menos um deputado federal. Já no chapão será um salve-se quem puder.

Medalhões

Vamos ser sinceros, os grandes partidos com mais recursos são os favoritos. O MDB tem o Flaviano Melo (MDB) e a Jéssica Sales (MDB), o DEM o Alan Rick com o partido inteiro trabalhando a sua candidatura. Enquanto o PSDB virá forte com a Mara Rocha, irmã do deputado federal Major Rocha. Não vai haver moleza e pode ser que os outros candidatos sirvam de escada para fazer coeficiente eleitoral para os “medalhões”. Simples assim.

A hora das convenções

A Rede fará sua convenção que oficializa os seus candidatos majoritários proporcionais nesta sexta, 20. Minoru Kinpara (Rede) e Janaína Furtado (Rede) serão confirmados candidatos ao Senado e ao Governo. No dia 21, sábado, é a vez da FPA realizar a sua convenção indicando Marcus Alexandre (PT) ao Governo e Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT) ao Senado.

E tem mais…

O Avante fará a sua convenção no próximo dia 27, sexta, confirmando David Hall ao Governo e a professora Peregrina ao Senado. No dia 28, sábado, o PSL confirma o Coronel Ulysses como candidato ao Governo e Pedrazza ao Senado.

Progressistas

No dia 4 de agosto, sábado, o Partido Progressista junto com os aliados da oposição fazem a sua convenção. Serão ratificados os nomes de Gladson Cameli (PP) ao Governo e Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB) para o Senado.

Pleito disputado

Será uma das eleições mais disputadas da história do Acre tanto para o Governo quanto para o Senado. Como o período de campanha é muito curto os candidatos majoritários que errarem terão muito tempo para se justificarem. Toda a atenção será pouca porque os eleitores estarão de olho.

Colado no Bolsonaro

O Coronel Ulysses está no Rio de Janeiro para participar da Convenção Nacional do PSL que irá indicar Jair Bolsonaro (PSL) como candidato a presidente da República. Ele me disse que está negociando uma “brecha” na agenda para o presidenciável vir ao Acre. Mas ainda não tem nada confirmado.

Instituição

Numa recente entrevista com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB) ela me disse que a prefeitura é um instituição que está além dos partidos. Garantiu que irá apoiar os candidatos majoritários da FPA Marcus, Jorge e Ney, mas que não vai deixar esse clima eleitoral contaminar o ritmo de trabalho da prefeitura.

Correto

Na minha opinião, Socorro Neri está certa ao não deixar aparelharem politicamente a máquina da prefeitura da Capital. Mesmo porque o momento que o município atravessa requer muito trabalho. Não teria lógica transformar os

servidores municipais em cabos eleitorais.

Espera

Acho que Socorro só terá tranquilidade para impor seu ritmo de gestão depois de terminada as eleições. Mesmo se posicionando contra o uso da máquina eleitoralmente as pressões serão muito fortes. Ainda mais que a disputa pelo

Governo está acirrada.

Questão de escolha

Outro fato inexorável é que o resultado das eleições irá afetar as decisões da prefeita. Pela lógica, se quiser fazer uma boa gestão, terá que se adaptar aos vencedores que são os que garantirão recursos para a prefeitura. Deve colocar os interesses dos moradores de Rio Branco acima de questões ideológicas.