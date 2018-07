Avante homologa candidatura de David Hall ao governo do Acre, em evento no Centro de Rio Branco no dia 27

Com intuito de valorizar e reconhecer os trabalhos realizados pelos Agentes de Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, em conjunto com o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) e o Grupo de Treinamento Policial (GTP), criou essa data comemorativa, que é lembrada no dia 19 de julho desde 2015.

Instituída por meio da Lei Estadual 2.963, de 26 de maio de 2015, aprovada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o dia 19 de julho é comemorado com vasta programação, que se inicia na semana que anteceda a data alusiva, com torneio de futebol, natação, vôlei, jiu-jitsu, corrida, dominó, doação de sangue e a tradicional corrida no sábado, 21. Segundo o coordenador do GTP, Marcos Pina, a escolha do 19 de julho de cada ano é justificada por ser o aniversário de fundação da Polícia Civil do Estado.

“Durante toda a semana, serão realizadas várias atividades esportivas – torneio de futebol, voleibol, tênis de mesa, xadrez, dominó, corrida, palestra, lançamento da bandeira e do hino da Polícia Civil -, além da campanha de doação de sangue, tradição realizada todos os anos”, destacou Pina.

Para o secretário de Estado de Polícia Civil, Carlos Flavio Portela, o Sinpol e o GTP estão de parabéns por fazerem parte de todo esse processo da organização e, claro, pela valorização da categoria com entretenimento e atividades físicas.

“A Semana do Policial Civil foi criada a partir da lei que sanciona a data comemorativa. Dessa forma, estamos valorizando o operador de segurança pública, que não mede esforço para defender a sociedade”, salientou Portela.

Atualmente a Polícia Civil conta com mais de 800 agentes, que se revezam em plantões e operações, além de delegados e escrivães, que desenvolvem um trabalho de Polícia Judiciária, no sentido de garantir a manutenção da justiça no Acre.