Vídeo mostra momento em que pedestre é atingido em cheio na rua Rio de Janeiro

O caixa do Palácio Rio Branco terá o total de R4 43 milhões para serem utilizados pelo governador Sebastião Viana até o mês setembro, ou seja, durante o terceiro trimestres do ano. A informação está no Diário Oficial do Acre. O trimestre se encerra dias antes da eleição.

O Decreto publicado, e que traz regras para a utilização dos recursos, mostra que a maior parte do dinheiro ficará para a Saúde: R$ 11,1 milhões, vindo, logo em seguida, o desembolso ao sistema penitenciário, um impacto de R$ 9,4 milhões. A Educação e Esporte ficará com R$ 8 milhões.

Como já contou o ac24horas na última quarta-feira, dia 18, A Polícia Militar terá um orçamento estipulado em R$ 1,9 milhão, enquanto a Comunicação terá pouco mais de R$ 1 milhão. Isso ocorre pela primeira vez nos últimos meses. Até mesmo a Polícia Civil terá mais verba em caixa neste próximo trimestre: R$ 1,4 milhão para cumprir suas obrigações.

O Diário Oficial também dá publicidade que os organismos do Estado deverão preparar e apresentar um cronograma de gastos para o período, não podendo eles ultrapassarem os valores previstos em lei para o orçamento trimestral.