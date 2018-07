Jovem de 19 anos é executado com quatro tiros no bairro Ayrton Sena, em Rio Branco

Em coletiva de imprensa com a presença do Secretário de Segurança, Wanderley Thomas, a Polícia Civil apresentou na manhã desta quinta-feira (19), os resultados de investigações integradas que resultaram na prisão de cinco homens. Eles são suspeitos de estarem diretamente envolvidos em homicídios realizados no bairro Oscar Passos, Cidade do Povo e de um flanelinha no Parque da Maternidade.

A prisão aconteceu durante diligência na Cidade do Povo e na mesma ação também foram apreendidas armas de fogo que teriam sido utilizadas para o cometimento dos crimes pela cidade.

De acordo com o delegado, Rêmulo Diniz, os presos estão diretamente ligados ao triplo homicídio ocorrido no último dia 07 deste mês no bairro Oscar Passos, também são responsáveis pelo homicídio ocorrido na manhã de ontem, quarta-feira (18), na Cidade do Povo e pelo homicídio de um Flanelinha no Parque da Maternidade, também no início do mês.

“Nós temos a autoria desses crimes determinada bem como a materialidade e motivação para eles. São crimes que demonstram execução com a intenção de demonstrar poder do domínio de territórios em Rio Branco. É uma resposta que estamos tentando trazer à população em todos os casos de crimes contra a vida. No caso do Oscar Passos houve um clamor da população pelo fato das vítimas não fazerem parte de facções, o alvo deles não foi atingido, mas aproveitaram a deixa, já que não tem compaixão por ninguém”, disse o delegado.

Na oportunidade o secretário de segurança, aproveitou para enfatizar as ações das forças de segurança que vem realizando diversas operações não só em Rio Branco, mas em todo o Acre na intenção de coibir crimes contra a vida, ao patrimônio e à atuação de organizações criminosas.

“Nós estamos contando com reforço diário nas ruas e os resultados estão aparecendo com uma redução significativa com o número de Homicídios durante os dias de operações. Nós vamos continuar nas ruas, acompanhando pessoalmente e diariamente e nos temos trabalhado no tripé, polícia nas ruas, investigação qualificada e apoio integrador das demais instituições que compõem o sistema de segurança”, finalizou Wanderley Thomas.