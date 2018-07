Força Nacional chega ao Acre e realiza Operação Fronteira Segura, na fronteira com a Bolívia

A Operação Fronteira Segura, coordenada pelo Ministério da Segurança Pública, vai reforçar o policiamento na faixa de fronteira do Acre com a Bolívia, com atenção especial ao município de Epitaciolândia, no Alto Acre, a partir desta quinta-feira, 19.

Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Roraima e Santa Catarina, estados localizados na fronteira com países da América do Sul, considerados porta de entrada para o tráfico de drogas e armas, também recebem a operação.

O governo federal informou que aproximadamente 300 integrantes da Polícia Federal e da Força Nacional participam da operação e que o efetivo foi distribuído nos postos de fronteira de acordo com a demanda operacional e planejamento da PF.

A Força Nacional deve reforçar a operação junto com a Polícia Federal até o final do mês de novembro. Há possibilidade de que os serviços sejam prorrogados até dezembro.

Para a fiscalização na fronteira do Acre com a Bolívia, foram disponibilizadas 11 viaturas policiais (caminhonetes) e mais dois ônibus com homens da Força Nacional.