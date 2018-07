Criança corre no meio da rua e é atingida em cheio por motocicleta

Uma menina de seis anos está internada, em estado gravíssimo, na UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após ser atropelada no bairro São José enquanto corria para atravessar a rua da casa dela. O acidente foi rápido e abalou os moradores, que presenciaram cena.

O coordenador do Ciftran na cidade, Sauvio Júnior, confirmou os motivos do acidente. “Fomos acionados para atender essa ocorrência e no local foi verificado que teria sido um atropelamento de uma criança. Não sabemos se ela estava voltando da escola ou não, mas o que sabemos é que era uma criança que não deveria estar correndo na rua”, disse.

A criança teve várias lesões e um afundamento de crânio e estaria esperando transferência para Rio Branco. “Segundo as informações que obtivemos ela teve um afundamento de crânio e está esperando para ser transferida para a capital”, afirma.

O ac24horas não conseguiu contato com a Administração do hospital, na manhã desta quinta-feira, dia 19, para confirmar o estado de saúde da criança. A perícia esteve no local e vai determinar as causas do acidente e se o condutor estava em alta velocidade.