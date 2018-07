Concurso Polícia Rodoviária Federal 2018: edital pode oferecer mais vagas além das 500 previstas

O presidente em exercício do Incra, Francisco José Nascimento, chega nesta quarta-feira à noite a Rio Branco. Ele vem a convite do deputado federal Alan Rick (DEM) para duas agendas importantes: uma reunião com moradores e posseiros do Seringal São Domingos, na fronteira do Acre com Amazonas, nesta quinta-feira, (19), e entrega de títulos definitivos a assentados de projetos de assentamento do Estado na sexta-feira, (20).

“O Dr. Nascimento é um acreano que muito tem feito pelo nosso Estado em Brasília. Estive na região de Acrelândia, a convite do meu amigo Nésio Carvalho e lá conversei com vários moradores do Seringal São Domingos que moram no local há mais de 20 anos sem qualquer documentação legal. Diante da gravidade da situação, conversei com o Dr. Nascimento que prontamente se colocou à disposição para ouvir as necessidades dessas famílias e nesta quinta-feira estamos indo a Acrelândia conversar com eles em busca de uma solução para o problema”, disse Alan Rick.

Na reunião em Acrelândia, além de moradores e representantes de sindicatos que atuam no São Domingos, também estarão presentes representantes dos Assentamentos Gideon e Remansinho, que apesar de assentados pelo Incra, ainda não tem documento definitivo de suas áreas. O Superintendente Regional do Incra, Sebastião Silva, também participará do encontro.

Na sexta-feira Nascimento participará de outra agenda importante: a entrega de títulos definitivos a moradores de projetos de assentamento do Incra no Estado, na sede do órgão em Rio Branco.

“A entrega dos títulos definitivos é uma luta antiga dos moradores dos projetos de assentamento e o Incra tem dado boas respostas às necessidades de seus moradores. Também estão realizando essas reuniões em atendimento às demandas apresentadas pela comunidade em reuniões que fizemos nos últimos meses e que agora tem resultados práticos. Em boa hora o Dr. Nascimento estará aqui conosco para a entrega desses títulos”, disse Alan Rick.