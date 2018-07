Casa Rosa Mulher está com inscrições abertas para oficina de dança

Estão abertas as inscrições para Oficina de Danças Populares oferecida pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB). As aulas serão realizadas na Casa Rosa Mulher, Rua Novo Andirá, 339, bairro Cidade Nova. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de julho e o número de vagas é limitado.

Prevista no projeto “Encontros com Memórias Corporais: Carimbó para o Despertar do Corpo”, a Oficina de Danças Populares tem duração de 40 horas e será ministrada pela artista Camila Cabeça. As atividades incluem aulas de danças populares da Amazônia como carimbós, mariris, samba do cacete, entre outros ritmos. Além de ensinar os diferente ritmos, a iniciativa tem como como foco elevar a autoestima e promover o empoderamento das mulheres.

A realização do projeto “Encontros com Memórias Corporais: Carimbó para o Despertar do Corpo” conta com o apoio das Secretarias Municipal de Mulheres (Semam), Educação (Seme), de Políticas Promoção da Igualdade Racial (Seadpir) e Unimed Rio Branco

As inscrições são realizadas exclusivamente na Casa Rosa Mulher, com vagas destinadas à comunidade, visando beneficiar mulheres já contempladas pelos dos serviços oferecidos na instituição.

Instituída pela Prefeitura de Rio Branco em abril de 1994, a Casa Rosa Mulher oferece atendimento social, psicológico e orientação jurídica às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Oficina de Danças Populares

Inscrições: De 16 a 24 de julho de 2018.

Início das atividades: 25 de julho de 2018.

Término: 01 de setembro de 2018.

Aulas quarta-feira, das 14h às 17h.

Sábado das 7h às 11h.

Local de inscrição: Casa Rosa Mulher, Rua Novo Andirá, 339, bairro Cidade Nova.

Faixa Etária: A partir dos 14 anos.

Telefone para Contato: (68) 3224-5117