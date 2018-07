PSD confirma convenção para homologar os nomes de Petecão e Marivaldo na disputa das eleições

O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza, nesta quarta-feira, dia 18 de julho, a chamada oral com os candidatos inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A reunião será realizada com objetivo de preencher as 34 vagas remanescentes dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e Tecnologia em Logística.

Os candidatos deverão comparecer no campus Rio Branco, munidos de documento oficial com foto para participarem da chamada oral. Aqueles que não estiverem presentes, no momento da reunião, perderão o direito às vagas.

A chamada oral para as vagas do curso de Ciências Biológicas será realizada às 14h, e para o curso de Tecnologia em Logística, a reunião acontecerá às 15h.

Conforme edital, os candidatos aprovados para as vagas remanescentes deverão realizar matrícula entre os dias 19 e 20 de julho.