Principio de motim é registrado no presídio da Capital; agente fica ferido

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS) informou ma manhã desta quarta-feira, 18, que já definiu as estratégias e ações de trânsito para a Expoacre 2018, que acontece de 01 a 5 de agosto. Entre as mudanças, destaca-se os locais de parada de ônibus, rondas e interdições, afim de reforçar a segurança no trânsito e garantir um acesso mais seguro ao Parque de Exposições.

Nos dias do evento, barreiras de circulação e proteção para os pedestres serão instaladas para garantir que a travessia da via seja feita exclusivamente pela faixa de pedestres. Além disso será intensificado as fiscalizações em conjunto feito pela RBTRANS, BPTRANS e DETRAN, a fim de coibir a condução de veículos por motoristas alcoolizados.

O transporte público coletivo funcionará até às 3h da manhã. Veja as opções de transporte para Expoacre

Ônibus – Para facilitar o acesso ao parque de Exposições a frota do transporte público estará funcionando normalmente, as linhas que vão para o Parque funcionarão até as 3h da madrugada;

Mototáxi – O Sindicato dos Mototaxistas garante que estarão circulando aproximadamente 400 profissionais até o fechamento dos portões do Parque;

Táxi – O Sindicato dos Taxistas estima que mais de 500 taxis estarão à disposição da população durante as cinco noites de festividade.