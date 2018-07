Jamyl Asfury apoiará Ulisses Araújo

O presidente do PSC, Jamil Asfury, que estava na chapinha dos nanicos da oposição para Federal que foi detonada, teve uma conversa dura com o candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), sobre o acontecimento e exigiu dele um posicionamento para entrar em campo e reconstruir a composição que era formada pelo PSC-PMN-PTC-PPS-PTB e Solidariedade. Estes dois últimos partidos saíram da aliança. Jamil diz ter a fundada suspeita de que houve o dedo dos partidos tradicionais na saída das candidatas a Federal Charlene Lima (PTB) e Vanda Denir (SD) da chapinha que estava montada. “Disse isso ao Gladson, mas ele negou qualquer interferência”. Jamil confirmou nota da coluna de que já teve uma conversa com o candidato ao governo, Coronel Ulisses Araújo (PSL), e que a tendência natural é ir formar na coligação que o apóia. Jamil vê a possibilidade do Ulisses surfar na onda do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) e chegar ao segundo turno. Ele descarta qualquer possibilidade de levar o seu partido para a FPA. “Está descartado”, garantiu à coluna.

BASTA OLHAR A CHAPA

Concordo com o ex-deputado Jamil Asfury e com o presidente do PSL, Pedro Valério, de que a chance de eleição dos candidatos a deputado federal do PMN-PTC-PPS é maior na chapa do Coronel Ulisses Araújo (PSL) do que no chapão dos partidos tradicionais. É só olhar os nomes.

LIRA, SEM EIRA E NEM BEIRA

O presidente do PRTB, Lira Xapuri, que aderiu ao PT, teve a sua entrada barrada na Chapa 2 da FPA, por onde pretendia disputar a eleição para deputado federal. O PSOL condicionou: ou o PSOl ou o PRTB? Os demais partidos da chapa votaram pela recusa de aceitar o PRTB. Lira Xapuri ficou sem eira e nem beira, como diz o velho ditado.

SE ABRIGAR NO PDT

Resta ao Lira Xapuri (PRTB) se abrigar na chapa de Federal do PDT, mais fraca que a chapa 2.

ADESÃO DE VOTOS

O candidato a deputado estadual Dr. Jefrson Pururuca (PTB) fechou parceria e deverá apoiar a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) à reeleição. Petecão ganha um aliado forte.

VOLTANDO AO ACRE

Quem estará sexta-feira no Estado é o candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB). Fará duas palestras sobre o seu projeto de desenvolvimento econômico para o Brasil, uma em Cruzeiro do Sul e outra em Rio Branco. Sua primeira agenda será cumprida no Juruá.

APRESENTAÇÃO DA CHAPA

Em Rio Branco haverá uma reunião interna no PSDB com Geraldo Alckmin, quando lhe será apresentada a chapa do partido a deputado estadual e a jornalista Mara Rocha, candidata à deputada federal. Alckmin até aqui não tem conseguido decolar nas pesquisas.

ISSO PODE, ARNALDO?

Lembro que na sua primeira visita ao Acre como presidenciável, Alckmin criticou a falta de forças federais nas nossas fronteiras para coibir a entrada de drogas e armas. O PT e jornalistas que o serviam à época detonaram seu comentário o apontando como inimigo do Estado. Hoje a principal bandeira do governador para justificar a violência é a ausência das forças federais nas fronteiras. Exatamente o que Geraldo Alckmin (PSDB) condenou. Isso pode, Arnaldo?

LUZ NO TÚNEL ESCURO

É bom para a política quando se vê alguém do porte intelectual do Sanderson Moura (AVANTE) sendo candidato a senador. Chega com credencial qualificada para pedir votos ao Senado.

NÃO É O CAMINHO CERTO

Alguns integrantes do PT estão indo pelo caminho errado em tentar desconstruir a boa imagem que a candidatura ao governo do senador Gladson Cameli (PP) está hoje na opinião pública, com ataques pessoais. Esse tiro no pé já falhou na última disputa do Senado.

DEBATE DE IDÉIAS

Quem não entrar no campo do debate de idéias nesta eleição ao governo não decola.

O PRÍNCIPE DE XAPURI

Fui o primeiro a dar que, o Lira Xapuri tinha desistido de disputar o governo e se aliado ao PT. Ele desmentiu e disse ser a imprensa “tendenciosa”. Pois vem agora o Lira confirmando a aliança, com uma justificativa real: “a oposição me maltratou. O governador e o Marcus Alexandre me trataram como um Príncipe”. O que eu acho? Graça, muita graça, ora, pois!

FOCO PRINCIPAL

O foco principal do debate político desta eleição para governador será o que os governos petistas fizeram ou deixaram de fazer nas duas últimas décadas. O projeto da Florestania melhorou a economia? Qual a razão do aumento da violência? Enfim, será discutido o saldo deixado pelo atual governador e os aliados que ao antecederam. É este o contexto da discussão política.

ENFIM, UMA MULHER!

Que bom que teremos uma mulher na chapa de candidatos a senador. Que seja comemorada a entrada em cena da professora Maria Peregrina (AVANTE) na chapa do Senado.

BEM SEDIMENTADA

Até entre os seus adversários de Sena Madureira a candidatura da Meire Serafim (MDB), mulher do prefeito Mazinho Serafim (MDB) é considerada altamente competitiva. Pelos seus apoiadores que conheço, ratifico que só por uma zebra não chegará à Assembléia Legislativa.

CHAPA CONSIDERÁVEL

Caso os detonados da chapinha Dr. Edson (PMN), Rosana Nascimento (PPS), Jamil Asfury (PSC) e Junior Santiago (PTC) se juntem ao Tião Bocalom (PSL) e N. Lima (PSL), numa coligação na chapa do Coronel Ulisses (PSL), haveria a garantia de uma cadeira certa na Câmara Federal.

VANTAGEM CONSIDERÁVEL

Quem é deputado estadual, deputado federal, senador, levará uma vantagem sobre os candidatos de primeira vez, por já serem conhecidos no Estado. E complica para os novatos por ser esta uma campanha de 60 dias, período no qual têm que se tornarem conhecidos.

APOIO ATÉ NO PT

A ex-deputada Antonia Lúcia (PR), que sempre primou por campanhas caras e desorganizadas, ao que parece aprendeu com os últimos insucessos. Nesta eleição se organizou tem amarrado apoios de importantes prefeitos e por incrível que pareça até de um prefeito do PT. É danada!

PARCELAMENTO DE MULTAS

Os DETRANS terão a partir de agora aceitar que sejam parceladas em doze vezes as multas e dívidas com IPVA e licenciamento. Deu na última edição da VEJA.

SEGUNDO VOTO

A chapa do Coronel Ulisses Araújo (PSL) ao governo, que já tem como candidato ao Senado o advogado Paulo Pedrazza (PSL), deve encaminhar o apoio no segundo voto à candidatura do Márcio Bittar (MDB) a senador. A informação é do presidente do PSL, Pedro Valério. A justificativa é ter as mesmas idéias liberais do seu grupo.

CONTRIBUIÇAO RECONHECIDA

Um parlamentar da oposição que não está apenas surfando na onda do fracasso do governo petista na Segurança é o deputado federal Alan Rick (DEM). O ex-secretário de Segurança, Emylson Farias, chegou a declarar ter sido o Alan o único parlamentar da oposição que o procurou para ouvir as necessidade das forças policiais e alocar recursos de suas emendas. Foram quase 7 milhões de reais para equipamentos, coletes, viaturas, videomonitoramento e um laboratório de análise criminal.

MONTADOS NA GRANA

Os deputados federais e senadores não terão do que reclamar no quesito finanças na campanha deste ano. Com a aprovação de um Fundo de mais de 1 bilhão de reais não haverá tempo ruim. Quem vai gerir a parte que couber a cada partido serão os seus presidentes.

SEM APORRINHAÇÃO

O deputado federal César Messias (PSB) tem uma forte base eleitoral em Cruzeiro do Sul e a sua reeleição será apoiada pelos prefeitos de Rio Branco, Acrelândia e Epitaciolândia, todos do seu partido. É um forte nome na coligação PT-PSB-PCdoB para a Câmara Federal.

APOSTANDO NO MILAGRE

O candidato a deputado federal Chicão Brígido (PDT) aposta todas as suas fichas na sua tese de que nesta campanha, por tudo que aconteceu na Lava Jato, prevalecerá o voto consciente. Passou longe do seu otimismo. Continuará tudo como antes no quartel do Abrantes.

PESQUISA VELHA

Essa pesquisa que anda sendo divulgada não retrata o atual momento político. Foi fechada quase no final de junho. A pesquisa do DATA-CONTROL que sairá sábado, essa sim, terá dados atualizados.

JÁ RESOLVERAM

O AVANTE e o PRTB aparecem no site da justiça eleitoral como suspensos por falta de prestação de contas. Já resolveram? Podem se habilitar a disputar a eleição? São perguntas que cabem quando estamos na biqueira da data das convenções regionais.

SLOGAN DE CAMPANHA

O candidato a deputado federal Fernando Melo (PROS) surfa na onda de violência em Rio Branco e usa o slogan de “melhor secretário de Segurança do Acre”. Jocoso e ferino.

TUDO EM RIO BRANCO

O candidato ao Senado, ex-Reitor Minoru Kinpara, jogará a maioria das suas fichas da campanha no colégio eleitoral de Rio Branco, que tem o grosso dos eleitores do Estado.

CHIQUINHO CHAVES

O radialista de Epitaciolândia, Chiquinho Chaves, resolveu ser candidato a deputado estadual pelo PSD. Figura do bem.

COORDENADOR DA OPOSIÇÃO

O ex-prefeito Aldemir Lopes será o responsável pela coordenação da campanha da oposição no Alto Acre. Lopes tem experiência de muitas campanhas. Coordenação em boas mãos.

A CAMPANHA É AQUI

Por sua iniciativa o senador Jorge Viana (PT) comandou mais uma visita de senadores ao ex-presidente Lula, que se encontra preso. Jorge, o Lula não tem voto aqui, sempre perdeu no Acre, e esta eleição para o Senado não está um céu de brigadeiro para nenhum candidato, o jogo é nesta aldeia.

E NADA MUDARÁ

Não esperem que esta seja uma campanha de poucos recursos, porque os políticos com mandato sempre dão um jeitinho para criar obstáculos a que aconteça uma renovação. Para compensar o fim das doações empresarias fizeram aprovar um Fundo de mais de 1 bilhão de reais, recursos a serem rateados entre os partido. Esta é uma grana. A outra é oriunda do Fundo Partidário. Traduzindo em miúdos: os deputados federais e senadores disputarão as suas reeleições rolando na grana alta. Por isso não esperem uma grande renovação.