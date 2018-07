Em visita a Lula, Jorge Viana presenteou o ex-presidente com livro do escritor Paulo Coelho

A cavalgada para celebrar a 7ª edição da Feira Agropecuária de Boca do Acre ratificou o que o calendário de eventos da Calha do Purus já previa: A ExpoBoca é o maior evento do segmento na região.

Na manhã deste domingo (15), os moradores de Boca do Acre testemunharam a maior cavalgada já realizada na região. Mais de doze comitivas agitaram durante o trajeto de mais de 10 km.

Triciclos, caminhonetes, carros de passeio e lógico, centenas de pessoas á cavalo agitaram a festa que começou nas imediações da Praia do Gado, local onde acontece o tradicional Festival de Praia e só terminou no Parque de Exposição.

O prefeito Zeca Cruz, o grande anfitrião do evento participou da cavalgada e aproveitou para convidar todos para o encerramento da Expoboca que acontece hoje a noite com a final do rodeio e o sorteio de uma moto zero km. A entrada é gratuita e para participar do sorteio também não precisa gastar nada. Basta preencher o cupom e torcer.

