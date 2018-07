Bandidos invadem casa na cidade do Povo e executam casal na cama

Maria Valdirene Lima Nascimento, de 27 anos, e Victor Vasques, de 20 anos, foram assassinados na manhã desta quarta-feira (18), após terem a residência localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo invadida por criminosos. Eles estavam dormindo e foram encontrados mortos e sem roupa dentro do quarto.

De acordo com o informado pela polícia, os criminosos chegaram em uma motocicleta. Enquanto um ficou aguardando do lado de fora o outro arrombou o cadeado do portão e entrou armado. Ele atirou na janela e de lá efetuou os disparos contra as vítimas.Victor Vasques morreu em cima da cama e Valdirene ainda teria tentado correr, mas morreu no chão do quarto.

A Polícia foi acionada pelos vizinhos assim como uma Unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), que só pode atestar o óbito. A perícia criminal também. compareceu ao local para a coleta de informações e em seguida os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.