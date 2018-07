Vagner Sales entra em campo na pré-campanha de Gladson Cameli no Vale do Juruá

O ex-prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, entrou definitivamente na pré-campanha de Gladson Cameli (Progressistas) ao Palácio Rio Branco. O Leão do Juruá, como é conhecido na região, organizou agendas nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves onde os partidos liderados por Gladson Cameli se movimentam a partir desta terça-feira (16).

“Daqui pra frente não tem esse negócio de partido, todos vão trabalhar para ajudar a eleger o nosso pré-candidato ao governo Gladson Cameli. Ninguém, a não ser ele, falará em seu nome, a ordem é colocar o pé no chão e caminhar ouvindo a população” disse Sales.

Na programação está incluído um grande encontro na Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo que aconteceu na manhã de hoje (17) e visitas a setores da zona rural no município de Porto Walter e Rodrigues Alves.

Animado, Sales percorreu as cidades do Vale do Juruá, rios como Juruá Mirim, visitando moradores da comunidade Cachoeira do Açai, Vista Alegre e outros rincões. Em Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, os pré-candidatos ao senado, Sérgio Petecão e Marcio Bittar acompanham a caravana.

“Estamos definitivamente unidos em todo o Vale do Juruá onde a prioridade é a pré-candidatura de Gladson Cameli. Essa região precisa de um governo que lhe der mais atenção e proporcione definitivamente o fim da perseguição e o desenvolvimento” avaliou Sales.

Agenda integrada – O que setores da Frente Popular não esperavam acontecer, se concretiza durante toda essa semana, agendas integradas dos partidos que fazem parte do arco de aliança liderado por Cameli.

Em Mâncio Lima, a filiação de Izete Pinheiro ao PSDB é uma das programações definidas pelos tucanos para região na noite de quinta-feira (19). Ainda em Mâncio Lima serão apresentadas em Micro Seminário, propostas para o Plano de Governo do pré-candidato Gladson Cameli.

Os cruzeirenses recepcionam, na sexta-feira pela manhã, o pré-candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB). O município foi escolhido pela coordenação tucana para dar o ponta pé inicial na região norte, na pré-campanha de Alckmin ao Palácio do Planalto.

Os progressistas encerram as atividades com um grande encontro de pré-candidaturas do deputado federal Rudilei Estrela e pré-candidatos a deputados estaduais: Nicolau Junior, Lucila Bruneta, Marivaldo da Várzea, Elenildo da Pesca e Manoel Kaxinawá na noite de sexta-feira (20) no Clube da AABB.