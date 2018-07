Sancionada Lei, de autoria de Jesus Sérgio, que institui o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo do TCE

Foi sancionado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 17 de Julho, a Lei Nº 3.394, de autoria do deputado estadual Jesus Sérgio (PDT), que institui o Dia Estadual do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre – TCE/AC. A data será comemorada, anualmente, todo dia 27 de abril, data já reconhecida nacionalmente.

No Parágrafo único da Lei estabelece ainda que Dia Estadual do Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Acre.



Em sessão solene realizada no dia 26 de abril deste ano, data que antecedia a data comemorativa do auditores, o deputado Jesus Sérgio, homenageou os Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre (TCE). Jesus Sérgio homenageou a auditora Josefa de Oliveira Pereira, que foi uma das primeiras a ingressar na carreira, em 1978.

Na mesma sessão solene foram homenageados ainda os auditores: Jânio Mário Pereira Santos, Jeanine Likawka Medeiros, Renato Bandeira De Sousa e Guaracy Duarte Moreira, atual presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas. Eles receberam o título de Moção de Aplausos, que lhes foi concedido em reconhecimento pelos revelantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC).