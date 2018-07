Recuperação da malha viária: Prefeitura mantém ritmo intenso de trabalho

Com as equipes atuando diariamente nos bairros, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) segue trabalhando em ritmo acelerado para garantir a manutenção viária da cidade. A operação tapa buracos é realizada em todas as regionais, com prioridade para os corredores de ônibus, vias estruturantes e os acessos aos bairros.

Nesta terça-feira (17) oito equipes atuaram em diferentes pontos de forma simultânea. A prefeita Socorro Neri acompanhou o serviço de algumas equipes. Na via principal do Conjunto Rui Lino, a prefeita ficou satisfeita com a execução do trabalho que, segundo ela, vai alcançar o maior número possível de ruas até o final do ano. “Com essa crise financeira não conseguimos atender a todas as demandas, mas estamos trabalhando bastante com o tapa buracos, com o serviço de caiação dos meios fios. Em seguida vamos entrar com a revitalização da sinalização”, explica ela.

O presidente da EMURB, Marco Antônio Rodrigues, ressalta que o fato da Empresa estar usinando o asfalto que utiliza faz toda a diferença com relação ao tempo de execução do trabalho que, agora, começa e termina mais cedo. “Antes eu utilizava 180 toneladas de asfalto/dia até as 23 horas, agora, começamos mais cedo, e concluímos o serviço até às 18 horas, com a aplicação de 200 toneladas de asfalto. Isso trouxe redução do nosso custo”, relatou.

Ainda nesta terça-feira, a EMURB atua na Rua Valdomiro Lopes, Ruas São Sebastião e Tapajós, Isaura Parente, Rua Gov. Edmundo Pinto, Rua Coronel José Galdino, Av. Ceará, Estrada do São Francisco São Francisco, Estrada da Floresta, Rua Padre Cícero, Av. Amadeu Barbosa, Rua Luiz Gonzaga, Estrada Jarbas Passarinho, Santa Cruz, ruas 07 de Setembro e General Vieira de Melo.