Obras do Hospital do Câncer de Barretos na capital iniciadas em julho de 2017 serão entregues primeiro que o prédio do PS iniciado há oito anos

Iniciadas em julho do ano passado, as obras de construção do Hospital do Câncer de Barretos, na Estrada do Amapá, em Rio Branco, devem ser entregues em outubro deste ano, antes mesmo do novo Pronto Socorro da capital, um elefante branco que virou piada na internet, iniciado em 2010, no governo do petista Binho Marques.

70% das obras do Hospital de Barretos estão prontas. A unidade, que custará após concluída R$ 100 milhões, terá capacidade de atender até 700 pessoas por dia. Os recursos são resultado de uma multa recebida pelo governo do Acre imposta pela Justiça do Trabalho por causa da condição de servidores irregularidades no Estado.

Em janeiro deste ano, a reportagem do ac24horas, com base em um relatório do Ministério da Saúde, informou que o atraso nas obras seria por culpa das administrações estaduais que paralisaram a execução dos serviços e apresentaram pedidos de reformulação dos projetos. A pasta celebrou dois convênios com as administrações petistas. O primeiro de número 4591/2005 – ainda na administração do então governador Jorge Viana (PT). O convênio previa o repasse de R$ 7 milhões para ampliação, reforma de unidade de saúde e aquisição de equipamentos e material permanente. O repasse total foi de pouco mais de R$ 4,7 milhões não acontecendo na sua totalidade porque a reforma foi interrompida em 2012.

O atual governo, entretanto, garante que o novo PS será, enfim, entregue até o dia 31 de dezembro.

Nesta terça-feira, 16, o governador Sebastião Viana esteve visitando o canteiro de obras da unidade de Barretos em Rio Branco e evidenciou empolgação. “Haverá diagnóstico e tratamento precoces em escala, permanecendo no máximo 5% dos casos com necessidade de deslocamento para outros estados”, destacou Viana.