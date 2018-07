Confusão jurídica esquenta a eleição

O que parecia um ato de simples pedido ao TCE de acesso ao processo de investigação que corre no órgão de levantar quantos são os cargos comissionados do Estado, formulado pelo deputado federal Major Rocha (PSDB), acabou numa grande confusão jurídica. Como teve seu pedido negado pelo TCE sob alegação de “segredo de justiça”, o deputado Rocha (PSDB) impetrou um Mandado de Segurança e ganhou a causa no Tribunal de Justiça do Acre. Mas num novo round veio com a reação do TCE e Governo: uma comissão de Conselheiros do TCE e Procuradores do Estado procuraram desembargadores e conseguiram a suspensão do Mandado acatado, através de uma decisão do Desembargador Francisco Djalma. Novos capítulos estão à caminho. O deputado federal Major Rocha (PSDB) na volta do Juruá, no fim de semana, vai procurar o Desembargador Djalma para lhe convencer que no caso não cabe a alegação do TCE de “segredo de justiça”, por não estar previsto na legislação pertinente. “Não sei o motivo de tanta confusão só porque quero saber quantos são os cargos comissionados do Estado, que são públicos. Se não convencer o Desembargador Djalma a manter a decisão que me garante o acesso aos dados vou entrar com recurso no STJ”, prometeu Rocha (foto). Esta é uma novela de novos capítulos.

CONVERSAS DE BASTIDORES

O grupo do Coronel Ulisses Araújo (PSL) abriu conversas com os candidatos a Federal que foram detonados na chamada “chapinha da oposição”, para que venham a integrar a coligação do PSL. As primeiras reuniões foram com o ex-deputado Jamil Asfury (PSL) e Rosana Nascimento (PPS). Há uma conversa marcada com o Junior Santiago (PTC).

CHANCE DIMINUÍDA

O presidente da Executiva Regional, Pedro Valério, confirmou ontem à coluna as reuniões e disse que está sendo mostrado aos candidatos que integravam a “chapinha”, que a chance maior de eleição é entrarem na coligação do PSL. No chapão dos partidos tradicionais as estruturas dos candidatos são grandes, numa aliança com o PSL disputariam em igualdade de condições, ponderou Valério.

PARA PUXAR VOTOS

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Burica; o ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes e o ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, estarão na chapa do PT de deputado estadual, como forma de ajudar a puxar votos nestes municípios. É decisão fechada na cúpula do PT.

NADA POSITIVA

A certeza da candidatura do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT) não é nada boa para o deputado Jenilson Lopes (PCdoB), que não correrá mais só nesta eleição, em Tarauacá

ANTÍTESE DO PT

Com a sua tática de fustigar a candidatura do senador Jorge Viana (PT) à reeleição, o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), quer marcar posição de combate feroz ao petismo. E com isso atrair os votos indecisos dentro da oposição á sua candidatura. Bittar não está fora do jogo.

ÚNICO PREJUDICADO

Caso se confirme a ida do governador ao Japão duas situações se configuram: não renderá nenhum benefício financeiro ao Estado, até porque estamos a pouco mais de cinco meses do término do mandato, mas trará prejuízo à candidatura do Ney Amorim (PT) ao Senado, já que no período em que o governador estiver ausente terá que sair do Estado para não assumir e se tornar inelegível.

CONVITE FEITO

O ex-vereador e médico Carlos Beirute foi convidado pelo MDB para ser o primeiro suplente do candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB). Ficaria antipático ao MDB ter Vagner Sales (MDB) de deputado estadual, a filha Jéssica Sales (MDB) de Federal e ainda indicar um familiar de suplente.

DEIXOU DE SER ZEBRA

Pelas informações que recebo e pela sua movimentação mostrando seus encontros políticos nas redes sociais, o candidato a deputado federal Rudiley Estrela (PP) não pode ser mais mostrado como zebra, mas como um candidato na disputa de forma competitiva.

CACIFE IMPORTANTE

Pesa ainda a favor da candidatura do Rudiley Estrela (PP) a Federal o fato de ter o apoio do sobrinho e prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que melhorou muito a aceitação popular da sua administração. E tem colado de forma inteligente na agenda do candidato ao governo, Gladson Cameli (PP).

PESQUISA DO DATA

Deverá ser divulgada no sábado a pesquisa para governador e senador do DATA-CONTROL. Hoje serão fechados os dados de Cruzeiro do Sul. A informação veio do Denis, dono do DATA.

CORREÇÃO FEITA

Fica feita uma correção à minha coluna no OPINIÃO, onde saiu o nome do DELTA.

PESQUISA É MOMENTO

Aos que aparecerem liderando a pesquisa do DATA-CONTROL e os que ficarem com menos intenções de votos é bom lembrar que a campanha nem pegou fogo ainda e que pesquisa registra um momento político e não decide eleição. Existem votos a serem consolidados.

SALDO POSITIVO

É o que se pode dizer deste período legislativo da Câmara Municipal de Rio Branco, que entrou em recesso. Os debates entre oposição e a base da prefeita tiveram momentos de acirramento, mas nada que possa ter sido destoante do parlamento. Um ou outro escorregão.

DEBATE FLUIU

É de se registrar que o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), agiu como um magistrado deixando os debates fluírem livremente. Isso colaborou para que temas polêmicos fossem discutidos. Parlamento sem debate não é Parlamento. É uma massa política disforme.

DEU O TOM

Entre os vereadores, quem deu sempre o tom nos debates mais polêmicos foi o vereador Roberto Duarte (MDB). Foi o mais divulgado, por um motivo: criou fatos políticos e seria uma injustiça não reconhecer que foi um dos melhores vereadores deste período legislativo.

SOLUÇÃO EMERGENCIAL

A fala da candidata à presidência pelo REDE, Marina Silva, foi um clone do discurso do PT, debitando a violência que tomou conta do Estado e notadamente na Capital, à falta de tropas federais na fronteira. Bolo batido. O que o Acre precisa é de uma ação emergencial.

CONTANDO OS MORTOS

Sabe-se que projetos de Educação, que criem empregos, de ações conjuntas entre órgãos federais e estaduais, são necessários no combate ao crime, mas o resultado é para médio e longo prazo. Não considero que só Polícia na rua é “enxugar gelo”. Pode não resolver, mas inibe. Melhor “enxugar gelo” que ficar registrando o aumento do número de mortos diários.

CHAPA OFICIAL

Com a vinda da Marina ao Acre ficaram consolidadas as candidaturas da vereadora Janaína Furtado (REDE) para o governo e do ex-Reitor Minoru Kinpara (REDE) para senador.

MESMO DISCURSO

O senador Sérgio Petecão (PSD) não pediu intervenção federal no governo acreano. Mas que as forças federais se unam á PM e Polícia Civil para combater a violência no Estado. O mesmo que o governador acaba de anunciar de que Exército e PF farão ações conjuntas. Não há diferença alguma entre o que pediu o Petecão e o que o governador revelou ontem na mídia.

NÃO DEVERIA SER ASSIM

A questão é que no Acre qualquer movimento de políticos que não são do grupo do governo, mesmo sendo para beneficiar a população é rechaçado pelos que estão no poder e vira uma briga tola. Não deveria ser assim, mas isso acontece. Lugar de briga política é no palanque.

FESTA POLÍTICA

A FPA abre a rodada de convenções regionais para homologar a sua chapa majoritária com Marcus Alexandre (PT) ao governo, Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT) ao Senado, no próximo sábado às 9 horas da manhã no ginásio do SESI. Está sendo preparada uma grande festa.

SÉRIE DE CINCO

O PT resolveu inovar e pulverizar suas convenções regionais. Além de Rio Branco, fará atos de lançamento da chapa majoritária em Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Sena Madureira e Brasiléia. É uma estratégia para tornar mais visível a candidatura de Marcus Alexandre (PT) ao governo.

FOCANDO NO JURUÁ

O candidato ao governo, Marcus Alexandre, embarcou ontem para Cruzeiro do Sul, com uma programação de uma série de encontros políticos no Juruá e retorna sábado à Capital.

CHAPA PRONTA

O MDB desistiu do assédio ao PP por coligação e terá chapa própria para deputado estadual.

FICOU UM SACO

Virou Síndrome de Estocolmo – em que a vítima se apaixona pelo perseguidor, esta velha ladainha dos setores mais radicais do PT que tudo de ruim a culpa é do Temer, como se o governo da Dilma tivesse sido a oitava maravilha do mundo. Um pelo outro, não quero volta.

FATO COMEMORADO

Principalmente, na cúpula do MDB, foi comemorada a implosão da chapinha de Federal da oposição. Todos num chapão sempre foi a tese defendida pelos caciques do MDB.

PRIMEIRO TURNO

Não sei baseados em que dados se sustentam os políticos que apóiam a candidatura do senador Gladson Cameli (PP) para cantar em prosa e verso de que a eleição será decidida ao seu favor no primeiro turno. É bom lembrar que vamos ter quatro candidatos a governador.

DESCOLANDO IMAGEM

Como me foi dito numa conversa informal e não em entrevista não divulgo a fonte por ética: político influente do PT defendeu ontem num papo que seus candidatos majoritários descolem as suas imagens do governo estadual, para não passar a idéia de continuidade política.

EVANGÉLICOS DE OCASIÃO

Toda a eleição majoritária é a mesma coisa, como num passe de mágica os candidatos majoritários – principalmente estes – não perdem a oportunidade de mandar para a imprensa fotos e postagens que registram as suas presenças em cultos. Nada pela fé, mas de olho no grande eleitorado dessas igrejas. É a mais pura perda de tempo pensar que o eleitorado evangélico pode decidir uma eleição. Até teria muito influência se votasse cerrado nos candidatos apontados pelos Pastores, mas o poder de transferência de votos é limitado. E o voto evangélico costuma ser mais quebrado que arroz de terceira. Menos Aleluia! Aleluia!