Capotamento de caminhão de coleta de lixo deixa quatro trabalhadores feridos

Uma caminhonete do Governo do Acre se envolveu em um acidente na Rua Farquar, no Centro de Porto Velho (RO), na manhã desta terça-feira, dia 17. No veiculo havia três pessoas.

O veículo acreano, uma caminhonete L200 4×4, de cor branca, utilizada pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), seguia sentido bairro/centro quando foi atingida na lateral por um carro modelo Gol, de cor preta.

A polícia foi acionada e compareceu ao local. Ninguém ficou ferido. O motorista do carro de passei permaneceu no local para esclarecer o episódio.