Aposentados e pensionistas do Acreprevidência precisam fazer atualização cadastral

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 17, os editais com a divulgação dos nomes dos aprovados e informações referentes ao processo seletivo para contratação de estagiários para atuarem da administração pública estadual.

A relação dos estudantes convocados para realizarem o estágio curricular não obrigatório no âmbito das Secretarias, Autarquias e Fundações do Governo do Estado do Acre no mês de Junho do corrente ano, por meio do Centro de Integração Empresa Escola.