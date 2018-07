Após implosão da chapinha, Jamyl critica Gladson Cameli e diz que não apoiará o PT

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Regina Ferrari, deu posse na tarde desta segunda-feira, 16, ao advogado Armando Dantas do Nascimento Júnior, no cargo de membro efetivo da classe de advogado, para o biênio 2018/2020.

A posse ocorreu em sessão solene no plenário do Tribunal e contou com a presença de autoridades do Estado, dentre elas a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargadora Denise Bonfim e o presidente da OAB Seccional Acre, Marcos Vinícius Jardim, que compuseram a mesa de honra.

O empossado entra na vaga de titular deixada recentemente pelo juiz membro Antônio Araújo. Armando Dantas Júnior é pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e cursa mestrado em Direito e Ciência Jurídica na Universidade de Lisboa.

“Essas características do dr. Armando certamente o qualificam para o desempenho das funções de juiz eleitoral desta Corte. A partir de agora, contamos com a sua dedicação e seus conhecimentos para que a Justiça Eleitoral continue desenvolvendo esse papel primordial para o funcionamento da democracia”, destacou o juiz membro Marcos Motta, ao desejar boas-vindas ao novo membro.

Em seu discurso, o empossado lembrou que por diversas vezes atuou, como advogado, em processos eleitorais. “Hoje assumo a missão de membro desta Corte na qualidade de julgador, entendendo que o nosso maior dever é garantir à população o livre sufrágio universal”, salientou.

A presidente do TRE-AC disse que a Corte se sente honrada com a chegada do advogado para a sua composição. “O senhor chega em um momento muito importante, quando nosso Tribunal está prestes a comemorar 43 anos de instalação. Momento importante também por termos em nossa composição homens e mulheres de valor, que contribuem para o engrandecimento desta Justiça. Temos a certeza de que o senhor, pela pessoa valorosa que é, tem muito a somar também nesta Corte”, enfatizou.