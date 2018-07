Prefeitura de Capixaba oferta mais de 250 vagas para nível fundamental, médio e superior; confira as vagas

O prefeito de Capixaba (Acre), José Augusto Gomes da Cunha, sancionou duas Leis (Nº 514 e 515), publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda – feira (16) que autoriza a realização de processo seletivo simplificado para contratação de mão de obra especializada, de nível fundamental, médio e superior, para atender a necessidade excepcional da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria Municipal de Educação/SEME. São mais de 250 vagas e os rendimentos variam de R$ 952, 00 até R$ 5.650,00.

As vagas ofertadas para atuação na Secretaria Municipal de Saúde são para os seguintes cargos: Vigia; Digitador; Recepcionista; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista; Técnico em Enfermagem; Agente de Endemias; Médico; Enfermeiro; Cirurgião Dentista; Técnico em Higiene Dental; Psicólogo; Assistente Social; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Farmacêutico e Educador Físico.

Já as vagas ofertadas para SEME são para os seguintes cargos: Agentes Educacionais do Programa Asinhas da Floresta com Ensino Médio; Professor com Nível Superior completo para atuar na Eja 1 e com Ensino Médio para atuar na Eja 1 nas escolas rurais de difícil acesso; Professor com Nível Superior completo para atuar nas turmas do 1º ao 5 ano nas escolas urbanas e rurais e com Ensino Médio nas escolas rurais de difícil acesso; Professor de Educação Física para atuar nas turmas do 1º ao 5 ano nas escolas urbanas e rurais; Professor com Nível Superior completo para atuar na Educação Infantil nas escolas urbanas e rurais; Professor com Nível Superior completo para atuar no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) nas escolas urbanas; Mediador de sala de aula; Interprete de Libras; Auxiliar Administrativo Educacional; Monitor de transporte escolar e Vigia.

A vigência do Processo Seletivo simplificado será 12 meses podendo ser prorrogada por igual período, sendo a duração dos contratos para todos os cargos adstritos à vigência do Processo Seletivo Simplificado. O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos da Lei, será efetuado por meio de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação. Na publicação não foi divulgado os prazos para inscrições, os interessados devem buscar informações junto ao Poder Público Municipal.