Marina Silva diz que tem feito brechó para renovar guarda-roupa e acordado de madrugada por voos baratos

A Prefeitura de Rio Branco recebeu nesta sexta-feira (13) mais um lote de cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira apreendida pela Superintendência Regional do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Naturais Não Renováveis (Ibama). O termo de doação foi assinado pelo superintendente do Ibama no Acre, Carlos Gadelha, em reunião no Gabinete da Prefeita Socorro Neri.

Estiveram presentes os secretários Jorge Fadel, de Agricultura e Floresta, Kellyton Carvalho, de Serviços Urbanos, além do Chefe de Gabinete Civil da PMRB, Márcio Oliveira e o secretário Adjunto de Obras Públicas, Marcos Venicio.

O Chefe de Fiscalização do Ibama/Acre, Sebastião Santos, detalhou aos presentes o trabalho realizado para efetuar a doação. A prefeita agradeceu a presença de todos e reafirmou o compromisso de bom uso do material doado.

A madeira foi apreendida durante a Operação Ponta do Abunã, que está em andamento na fronteira do Acre, Amazonas e Rondônia com participação de fiscais do Ibama e policiais Federal e Militar. O material doado vem sendo utilizado pela Prefeitura em variadas obras e serviços, especialmente a recuperação de pontes no Cinturão Verde de Rio Branco. Mas há possibilidade de uso para implantação de paradas de ônibus na área rural, cercas e passarelas.

No total, levando em conta as doações feitas pelo Ibama desde o ano passado, o Município de Rio Branco já recebeu 1,7 mil m³ de madeira abatida ilegalmente.

As doações anteriores resultaram em importantes obras, como a ponte sobre o igarapé Santa Maria, no Ramal do Brindeiro, com 15 metros de extensão, que desde o mês passado já atende a comunidade.