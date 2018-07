Leve frente fria chega ao Acre no final de semana, prevê Davi Friale

Uma nova onda de frio polar atingirá o extremo sul do Brasil, na próxima sexta-feira (20), segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale em seu portal O Tempo Aqui.

O sul da Amazônia e o oeste do Centro-Oeste brasileiro, também serão atingidos por esta onda de frio, que deverá chegar, entre moderada e fraca, no sábado, diminuindo sensivelmente a temperatura na região.

Entretanto, ainda não se pode obter informações mais precisas sobre esta nova frente fria. Assim, a penetração do ar frio na Amazônia poderá ser mais forte ou mais fraca do que o previsto no momento.

Massa de ar quente durante toda semana

Uma massa de ar quente e úmido, originária do Atlântico Norte, provoca o surgimento de nuvens no Acre, em Rondônia, no Amazonas e em parte de Mato Grosso.

Assim, na parte da tarde, durante esta semana, até o próximo sábado (21/7/2018), ocorrem chuvas passageiras e pontuais, as quais, em algumas áreas, podem vir acompanhadas de raios e ventanias.

As chuvas devem ocorrer em todos os municípios da região, mesmo que fracas e pontuais, em algumas áreas. No entanto, um volume mais expressivo de chuvas ocorrerá no centro e oeste do Acre, no norte e oeste de Rondônia, no Amazonas e no noroeste de Mato Grosso.

No próximo sábado, as chuvas serão mais intensas no leste e no sul do Acre, devido à aproximação e à chegada de uma frente fria moderada, quando poderão ocorrer temporais isolados.

As temperaturas, até sábado, estarão altas durante o dia, cujas máximas devem oscilar entre 31 e 34ºC, no Acre, e, entre 33 e 36ºC, em Rondônia, no Amazonas e em Mato Grosso.

Já, as mínimas, no início do dia, vão oscilar entre 18 e 21ºC, no leste e sul do Acre e no centro e sul de Rondônia, e, entre 20 e 23ºC, nas demais áreas da região.