Passagem de ônibus passa a valer R$ 4 a partir deste sábado na capital

Com o reajuste do Bolsa Família, carimbado em 5,67%, as famílias eu recebem o auxilio federal terão à sua disposição mais R$ 5 milhões até o final de 2018. O reajuste passa a valer no dia 18 de julho, em todo o território nacional, um total de R$ 840 mil a mais todos os meses.

O impacto financeiro foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que, à margem do período eleitoral, vaia aumentar os valores dados às famílias carentes. O Acre possui, atualmente, 86 mil famílias sobrevivendo com a ajuda do programa de transferência de renda que paga no Acre em média R$ 255,49.

Os valores da bolsa atualmente variam entre R$ 39 e R$ 195. Mais de 13,9 milhões de famílias são atendidas pelo programa. Com o reajuste, as linhas de extrema pobreza e de pobreza também deverão ser alteradas.

Segundo o MDS, o reajuste cobre o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado de julho de 2016 a março de 2018, que foi de 4,01%.